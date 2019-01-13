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京都最古老花街旅館咖啡　彩繪玻璃＋木造建築超復古

Matcha 與在地人同趣的日本旅遊指南 MATCHA

MATCHA是針對想來日本，對日本有興趣的旅客們..

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▲▼日本京都最古老花街中的古風旅館咖啡廳「きんせ旅館」。（圖／MATCHA 提供）

文、圖／MATCHA

京都的「島原」地區，是日本最古老花街，比祇園還歷史悠久，現在的島原依舊擁有營業中的茶屋，但不是熟客便難以進入，不過沒有關係，讓我們轉個彎，到一樣位於島原的京町家「きんせ旅館」，輕啜一杯咖啡，感受來自江戶、大正、昭和三個時代的浪漫。
日本最古老花街中的古風旅館咖啡廳 「きんせ旅館」


▲▼日本京都最古老花街中的古風旅館咖啡廳「きんせ旅館」。（圖／MATCHA 提供）

漢字寫作「金清」的「きんせ旅館」的外觀看似與一般京町家差不多，但裡面卻別有洞天。

▲▼日本京都最古老花街中的古風旅館咖啡廳「きんせ旅館」。（圖／MATCHA 提供）

拉開旅館的木頭拉門，進入眼簾的除了預料中的木造格局，還多了美麗的彩繪玻璃，就連地板也是舊磁磚鋪設而成的馬賽克地板，映上黃光後的空間更為溫暖，但這裡只是通往過去時代的入口處。

▲▼日本京都最古老花街中的古風旅館咖啡廳「きんせ旅館」。（圖／MATCHA 提供）

轉動金屬製把手後的木門應聲而開，往內是挑高的圓拱形天花板、復古花式吊燈、雕花絨布沙發，以及更多的彩繪玻璃，洋風之外，帶有歲月痕跡的牆上裝飾著老虎水墨畫與書法，彷彿這裡的時間凝結，停留在過去的美好年代。「這裡以前是我曾祖母經營的旅館喔！」穿著短袖牛仔褲的店主「安達浩二郎」出現，瞬間讓人重回現在。

▲▼日本京都最古老花街中的古風旅館咖啡廳「きんせ旅館」。（圖／MATCHA 提供）

過去安達浩二郎曾祖母買下這棟有250年歷史的建築物，改裝成旅館。只是曾祖母、祖母經營多年，きんせ旅館仍在30年前歇業，有好一段時間沒有人聲燈火，終於在10年前，由東京重返京都的安達浩二郎決定接手，讓這棟陪伴他成長的建築物復活重生。

重新出發！祖孫三代跨時代經營

▲▼日本京都最古老花街中的古風旅館咖啡廳「きんせ旅館」。（圖／MATCHA 提供）
 
「不過我做的事其實只是整理罷了。」由於廢置長達20多年，安達浩二郎花了約2年的時間整理曾祖母與祖母留下來的物品，重新將家具、擺飾就定位後，就成了現在看到的きんせ旅館，「因為曾祖母的品味真的很好啊！」

高品味製造者：曾祖母

▲▼日本京都最古老花街中的古風旅館咖啡廳「きんせ旅館」。（圖／MATCHA 提供）

安達浩二郎的曾祖母品味有多好？眼前你所看到的空間設計、桌椅沙發、燈飾畫作等，全都是曾祖母一手包辦、購入的成果，散發濃濃大正昭和風。

▲▼日本京都最古老花街中的古風旅館咖啡廳「きんせ旅館」。（圖／MATCHA 提供）

獨到的眼光所挑選出的物品，即便在近百年後的現在依舊魅力不減。

貓咪愛好者：祖母

▲▼日本京都最古老花街中的古風旅館咖啡廳「きんせ旅館」。（圖／MATCHA 提供）

而在這充滿魅力復古空間，隨處可見貓咪擺飾，「因為祖母喜歡貓，搜集了好多貓咪物品呢。」安達浩二郎說，過去祖母住在店裡經營，所以這裡對他而言是「祖母家」。

▲▼日本京都最古老花街中的古風旅館咖啡廳「きんせ旅館」。（圖／MATCHA 提供）

「我啊，不希望這裡被當成博物館展示，希望可以增加生活感。」於是安達浩二郎將祖母的貓擺放各處，如同記憶中的祖母家。

多角化經營：兒孫

▲▼日本京都最古老花街中的古風旅館咖啡廳「きんせ旅館」。（圖／MATCHA 提供）

不僅僅是旅館，きんせ旅館不能忽略的，還有那滿溢空間的咖啡香。這裡的咖啡是由京都「いわし珈琲」所提供，而且是直接在這設有烘焙處。在迷人咖啡香與復古傢具的華麗共演中，品嚐手工甜點與咖啡，或是來杯啤酒，感受時光慢慢流逝的美好。

罕見的一屋三風格

▲▼日本京都最古老花街中的古風旅館咖啡廳「きんせ旅館」。（圖／MATCHA 提供）

きんせ旅館上下兩層樓風格完全不同。1樓混搭大正與昭和特色，現作為咖啡廳使用；2樓則保留200年前的江戶和風榻榻米，整個2樓就是現在きんせ旅館唯一的客房。一棟建築物卻擁有三種時代風格，相當少見。

▲▼日本京都最古老花街中的古風旅館咖啡廳「きんせ旅館」。（圖／MATCHA 提供）

魅力無窮的きんせ旅館，現在更是許多攝影師、表演者的心頭好，除了不定時有座談會、小型演唱會在此舉辦，就連台灣藝人也曾在此拍攝婚紗，浪漫復古的婚紗照引發熱烈討論。

第四種新風格

▲▼日本京都最古老花街中的古風旅館咖啡廳「きんせ旅館」。（圖／MATCHA 提供）

擁有江戶、大正、昭和三種風格的きんせ旅館，現在正迎接著新的風情。安達浩二郎的妻子是金髮白皮膚的歐美人，偶爾在店裡教人製作起源歐洲的乾燥花與日本花道，這裡也因此有不少乾燥花裝飾。不論日式或西式，都能在きんせ旅館融合並展現最美的姿態。

結語

▲▼日本京都最古老花街中的古風旅館咖啡廳「きんせ旅館」。（圖／MATCHA 提供）

想要一次體驗不同時代風格，安達浩二郎歡迎你來訪きんせ旅館，不管是住上一晚，或是與最愛聊天的店員「牛久保賢二」（上圖）來杯咖啡、調酒歡談（牛久保賢二也是一位攝影師呢！），一起為這棟百年建築注入新時代的活力與生命。

きんせ旅館
地址：京都府京都市下京区西新屋敷太夫町79（JR「丹波口站」步行約10分鐘）
電話：075-351-4781
營業時間：咖啡廳 平日15:00〜22:00，週六日10:00～22:00（可能因舉辦活而有所變動，以官網公告為準）週二公休

作者：MATCHA
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關鍵字： きんせ旅館 日本美食 達人美食 美食情報 京都美食 MATCHA 日韓風

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