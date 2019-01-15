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全台最大Gogoro比人還高！車迷快衝台中草悟廣場打卡

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▲台中草悟廣場gogoro（圖／IG網友Br66IObHDB8提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲台中草悟廣場出現一輛超巨大gogoro。（圖／IG網友Br66IObHDB8提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

外型超勾錐的電動機車Gogoro是許多年輕人的最愛，現在它不僅是代步工具還成了拍照打卡點！草悟廣場近期出現了一輛巨型Gogoro，比人還高的藍色機車頭矗立在廣場上，成為最吸睛的打卡亮點。

▲台中草悟巨大gogoro（圖／擷取自Gogoro台中英才店臉書專頁）

▲超大地標誕生。（圖／擷取自Gogoro台中英才店臉書專頁）

草悟廣場和Gogoro總公司攜手打造一輛造型唯妙唯肖的半身電動機車，把手、龍頭、儀表板與烤漆等小細節都不馬虎，就像是一輛真的Gogoro，白天天藍色的烤漆在陽光下閃閃發光，到了夜晚車頭還會亮燈，不僅成了最吸睛的活招牌廣告也讓Gogoro迷大呼太可愛。

▲台中草悟巨大gogoro（圖／擷取自Gogoro台中英才店臉書專頁）

▲到了夜晚車頭會亮燈。（圖／擷取自Gogoro台中英才店臉書專頁）

另外，大地標後面就是草悟廣場的gogoro的展售中心，大小Gogoro排排站畫面超可愛，另外門口有電池交換站，車友換電池還可以順便打卡，官方表示歡迎民眾路過免費拍照、打卡，不過為了安全起見請勿攀爬設施。

▲台中草悟廣場gogoro（圖／IG網友Br66IObHDB8提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲巨大gogoro比人還高。（圖／IG網友Br66IObHDB8提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

草悟廣場Gogoro台中英才店
地址：台中市西區英才路534號（草悟廣場）
 

關鍵字： 台中旅遊 Gogoro

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