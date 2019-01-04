約會必打卡！新北市最美7座景觀橋　光影倒映夜景超浪漫

文、圖／許傑

在台北市政府和新北市政府的計畫中，預計將連接台北與新北兩市的橋樑景觀大翻身。每一座橋樑入夜後都批上了屬於自己的「七彩的光雕」，展現出各自的特色。當璀璨光影倒映在河流上，雙北的夜景看起來更加虛幻絢爛，此計畫稱為「雙北曼哈頓」。

最特別的是，新北市在雙北曼哈頓計劃中，把所有橋樑打造成光雕橋，並且闢建許多人行及自行車專用的新景觀橋。景觀橋依序開闢，連接了河濱公園的兩岸，在新店區的「陽光橋」落成後、新莊區「新月橋」，汐止的「星光橋」都接力完成。橋的名字組合起來剛好就是「陽光、新月、星光」搭配台北市境內的彩虹橋，形成相當有趣的主題！



這篇就拉出新北地區的景觀橋做一個總介紹，而我會推薦大家入夜後再去拜訪更能夠感受到這些橋樑在光影之中的美與張力。

淡水區｜情人橋



傍晚，天空逐漸被夜幕蓋上，浮現了淡藍色的天空晚霞，人潮開始湧入情人橋，隨著夕陽西下，人們開始逗留在橋上看日落入大海。來淡水老街吃阿給、喝魚丸湯，傍晚在搭著渡輪從淡水老街到漁人碼頭看夕陽，曾幾何時開始，淡水漁人碼頭就被貼上了看夕陽的標籤。居住在台北的人們，只要想到夕陽，都會先想到淡水。淡水情人橋是北台灣地區景觀橋的先驅，不管是夕陽搭配情人橋，又者是傍晚後點起絢麗的燈光，搭配漁港內的小船漁火，那畫面都甚是極美，是許多戀人譜出愛戀的起點。的確，淡水的夕陽與夜景，只有親身來看過，才能體會到它真的很美，簡單的旅行，卻是一種美好的享受你有多久沒來淡水走走了。

三重區｜幸福水漾公園、新北大橋



新北大橋於2010年正式通車，主要是快速道路的連接橋體，造價花了新台幣28億3500萬，串起了板橋與三重間，是台灣第8座的斜張橋，更是大台北地區最高的大橋。主橋由一座135.75公尺高的鋼筋混凝土橋塔及全長400公尺之鋼橋構成，站在橋下往上仰望，高度約40樓，相當壯觀。入夜後新北大橋更會搭配燈光的變化營造出不同的氣氛，與周邊的大台北都會公園、幸福水漾公園等一同交織出幸福的氛圍。

新店區｜陽光運動公園、陽光橋



陽光橋是新北市第一座橫跨淡水河流域的休憩景觀橋，同時為全台跨距最大的鋼構橋樑，跨距長達245公尺，全長有315公尺，特色為河中不落橋墩，單拱肋斜鋼拱吊索橋，以琴弦般之白色鋼索及五個拱圈支撐橋面，突顯出陽光橋的設計感。橋身的燈光會依照季節日落時間的不同而做點燈時間的改變，通常為六點過後至七點會點燈。拜訪陽光橋最棒的時間點是落在天未黑的傍晚，可以一邊散步到傍晚點燈，從日落到入夜的這段時間，光線的變化是最美的。

新莊區｜新月橋



夏日午後剛下過一場雨，雨水細刷了空氣的塵埃，新月橋拍起來特別乾淨迷人。耗時1年半才完工的新月橋全長725公尺，跨越了大漢溪連接了新莊廟街和板橋435藝文特區，是自行車及行人專用的橋樑，更是台灣雙跨距最長的「不對稱雙鋼繫拱橋」。新月橋上規畫了「曲之藝」、「光之影」、「水之影」、「風之律」等4座主題弧形觀景平台，整點的時候還有光雕變換秀，其中最特別的是橋樑中段設計了一段幾十公尺長的透明步道，讓行人走在上頭猶如走在空中一般，可以直接把大漢溪踏在腳底下。

汐止區｜星光橋



星光橋於2014落成，是新北市第 4 座專為行人與單車族打造的景觀橋，星光橋全長270公尺，橫跨基隆河，是第一座跨越基隆河的景觀橋，更是汐止的新地標。橋型採「單斜塔斜張橋」結構，高75公尺的塔柱採傾斜設計看起來像是縮小版的晴空塔，左右兩側斜拉的不對稱鋼索更是星光橋的一大特色。拜訪星光橋最棒的方式就是搭乘火車到五堵火車站，從車站出口步行至星光橋僅需5分鐘左右。也可以從汐止火車站租借公共自行車Ubike騎乘至星光橋，一邊享受河岸風光的愜意，一邊眺望星光橋的璀璨。

中和區｜左岸橋



來到了中和地區，遠雄集團出資3.5億元在新店溪畔打造了總長約400M、最高達7.3M的跨堤景觀橋「左岸橋」。

左岸橋外形如一台即將啟航的方舟，主要跨越河堤道與車水馬龍的「新北環河快速道路」，讓大雙和地區的居民能用走或騎自行車很安全、很快的就能到達河岸地帶。天氣晴朗之下，站在橋身之上，可遠眺台北西區的新光三越與台灣第一高樓「台北101」，夏夜的傍晚，更是適合在橋上的休憩區吹著晚風，看著百萬夜景。

三峽區｜三角湧大橋



隨著台北捷運延伸到了頂埔，未來新北市的捷運計畫更會延伸到三鶯地區，在捷運正式動土以前，這一座未來會與捷運三鶯線共構的三角湧大橋已經先行完工。三角湧大橋於2015年底完工，橋梁的「三角湧」採用是三峽的舊名，為了紓解三峽新崛起的新興住宅區交通阻塞的困擾，新北市府斥資12億、歷經了兩年施工，打造北大聯外道路，以讓通勤族快速抵達土城及台北捷運頂埔站等等。長180公尺、橋寬30公尺的三角湧大橋白天以Ｗ造型呈現幾何外觀，主橋外側拉開了雙翼，像是一隻水藍色的翩翩舞蝶，並搭配素雅的白色橋身呼應著三峽遠方的綠山，入夜後整座大橋點起炫麗燈光，風貌油然不同。