老街留給觀光客！淡水在地人吃的美食大蒐羅

點評：下次去就要吃這些><

▲淡水在地美食大蒐羅。（影／小芝芝ღ美食ღ遊樂ღ小天地）

▲淡水在地美食大蒐羅。（圖片由小芝芝ღ美食ღ遊樂ღ小天地提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

到淡水還只知道要去老街吃東西嗎？那你就錯過許多美食了！淡水在地人都把老街留給觀光客，有自己的美食口袋名單，部落客小芝芝ღ美食ღ遊樂ღ小天地就在社團《旅遊超爽的》中分享，帶大家一起吃淡水的隱藏版菜單！

▲賴記雞蛋糕有傳統鼓譟的雞蛋香，價格也相當便宜。

淡水英專路是在地人推薦的美食街，有許多老街吃不到的經典好味道，賴記雞蛋糕創立於1986年，除了美味以外，價格也相當親民，4個只要20元，11個也只要50元，買越多越划算！小芝芝介紹，賴記的雞蛋糕有滿滿的雞蛋香，不像現在許多雞蛋糕只有酥脆的口感，是傳統的古早味，只要一開店就會有超長的人潮排隊。

▲福哥石頭餅一大片只要20元，共有50種口味可以選擇。

福哥石頭餅也是淡水英專路上的特色傳統甜點，老闆還組合了50種口味讓客人選擇，小芝芝表示，裡面有滿滿的餡料，一打開來就有撲鼻而來的香氣，花生是這家石頭餅的招牌口味，老闆也建議不要放在袋子裡吃，會保持酥脆的口感。因為生意也相當好，所以每人限購三片，而且一片只要20元，便宜又好吃。

▲博愛街沙茶羊肉指販賣這一種，醬汁超下飯，店裡還有無限供應的熱湯。

博愛街上的沙茶羊肉，在淡水有超高人氣，還沒到開店時間就已經有很多饕客在門口候位，整家店就只有賣一種沙茶羊肉和白飯，小芝芝介紹，兩個人可以一起點一盤在點兩碗白飯來配。沙茶羊肉的醬汁相當下飯，辣椒只是提味用，不吃辣的客人也可以吃，另外內用的湯也是免費供應。

▲日出車輪餅有紅豆、奶油、地瓜、芋頭和蘿蔔五種口味。

吃完沙茶羊肉，就可以到日出車輪餅來一份飯後甜點，不管是紅豆、奶油、地瓜、芋頭和蘿蔔口味都是10元，雖然相當便宜，但車輪餅還是超大一個，酥脆的外皮包裹著滿滿的內餡，讓人忍不住一口接著一口。

▲滬尾豆花可以免費加一種料，是淡水在地人的私房甜點。

小芝芝表示，滬尾豆花是淡水人的古早味，也是在地人的私房甜點，招牌豆花裡有四種口味，包括布丁、原味、可可和杏仁，滿滿一碗只要30元。豆花屬於比較不甜的口味，吃起來清爽又沒有負擔，每個豆花都可以免費加一種料，配上軟軟綿綿的花生，吃起來更有層次。



賴記雞蛋糕

地址：251新北市淡水區英專路42號

電話：02 2623 8674

福哥石頭餅

地址：251新北市淡水區清水街9號號

營業時間：一到六16:15–21:00，星期日公休

沙茶羊肉

地址：251新北市淡水區博愛街6號

電話：02 2622 5856

營業時間：每日17:00–23:00

日出車輪餅

地址：251新北市淡水區清水街1號

滬尾豆花

地址：251新北市淡水區英專路21巷9號

電話：02 2622 7936

營業時間：每日 11:00–23:00