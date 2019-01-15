泡湯+夜景一次滿足！台中溫泉飯店還有戶外泳池、求婚場地

▲ 台中溫泉景觀飯店，可以泡湯、欣賞夜景。（圖／《小豬婷婷玩味生活》提供，以下同，未經同意禁止任意翻攝）

旅遊中心／綜合報導

如果喜歡泡湯、看夜景，到台中旅遊可以選擇入住烏日的溫泉景觀飯店，這家「清新溫泉飯店」位在大肚山上，房內浴室提供溫泉，一面透過玻璃窗欣賞台中夜景；戶外也有游泳池、景觀台、求婚場地，夜間點燈後更美，同樣也能欣賞浪漫的夜色和市區燦爛燈海。

▲▼戶外泳池也可以欣賞浪漫夜景，只是泳池冬天不開放。

部落客《小豬婷婷玩味生活》在「旅遊超爽的！」社團分享這間五星級溫泉飯店，提供戶外游泳池，可以一面游泳、一邊欣賞夜景，不過泳池在冬天不開放。此外求婚場地有LOVE字樣裝置藝術，夜晚點燈後更美，也能付費預約舉辦浪漫婚禮。1樓則有戶外景觀台，無論住宿或用餐，都可以在這裡觀賞夜景。

▲1樓有戶外景觀台，無論住宿或用餐，都可以在這裡觀賞夜景。

▲▼房間內看出去的夜景景象。

▲房內有大理石浴缸和溫泉，可以一面享受泡湯，一面欣賞浪漫夜色。

客房內同樣可看見美麗的夜色景觀，而浴室提供溫泉，能在大理石浴缸李一面泡湯、一面欣賞台中夜景，超級享受！如果想運動也有健身房，早餐則有中、西式吧費，餐點和設備都十分多元豐富。目前飯店也有搭配暖冬遊補助專案，喜歡泡湯和夜景可以把握機會，無論是來約會、告白、放鬆度假都適合。

▲健身房十分寬敞。

▲早餐有中、西式吧費。

▲飯店外觀。



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清新溫泉飯店資訊

電話：04-2382-9888

傳真：04-2382-6888

地址：41450台灣台中市烏日區溫泉路2號

