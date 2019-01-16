台中超夢幻落羽松樹林！坐落整片山頭的漸層美景

點評：真的好美啊

▲潭子私人莊園內的落羽松。（圖／天生寶家族提供， 圖為2017-12-28拍攝，請勿任意翻攝以免侵權，以下皆同。）

旅遊中心／綜合報導

台中除了中科和霧峰落羽松之外，在潭子的新田山登山步道附近，有一處私人莊園內種植了超多的落羽松，還能從遠處望去，一整片山頭的落羽松漸層美超級壯觀。



▲對面山頭可以眺望整片落羽松林。

莊園的地點在豐興路上的產業道路附近，距離新田登山步道前約5分鐘車程，就可以抵達莊園的路口，夾道的落羽松建構出了一幅超美的畫面！但要注意的是，由於莊園目前並未對外開放，平時大門也會關上，想拍到這樣的美照只能想辦法把手機或相機舉高才行。



▲莊園內的夾道落羽松。

進不去也不要灰心，接下來的地方則可以飽覽整片的落羽松森林。循著對面的小路往上爬到山頂之後就能看到整片的落羽松森林！隨著季節變化而漸層的落羽松，不同顏色交織，遠方看去有種數大便是美之感。

▲沿山坡種植，已經變色的落羽松。

有網友提醒了，由於山路狹小會車不易，最好是騎機車前來，若是開車則要多注意落況，以免發生意外掃了興致。目前莊園並未對外開放，因此來拍照的朋友也要注意不要擅闖。也能去附近的新田山步道走走，能夠從高處一覽整個潭子和北屯的風景，傍晚來還能欣賞華燈初上的美景。

▲附近的新田山登山步道也是不可錯過的景點。



潭子新田山步道附近落羽松怎麼去？

位置：台中市潭子鄉豐興路二段附近

經過潭子新田山步道停車場往上走約一公里處山坡





以上圖片：天生寶家族提供， 圖為2017-12-28拍攝，請勿任意翻攝以免侵權。

