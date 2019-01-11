台南六甲落羽松美到像歐洲　一日輕旅行交通、門票全包4大遊程

▲台南菁埔埤落羽松林。（圖／吃在台南提供）



旅遊中心／綜合報導

台南有一處落羽松秘境景點，整片落羽松森林配上埤塘與小橋，夕陽落下時金黃一片就像走進明信片場景，這樣浪漫景點很快就被發現，朝聖人潮不間斷，六甲區公所乾脆幫民眾規劃了一日遊遊程，帶遊客賞落羽松漫遊農村人文、古蹟、生態，一日小旅行交通門票全包每人700元起。

▲六甲區公所推出六甲落羽松輕旅行。（圖／網友travelin_taiwan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



六甲區公所推出六甲落羽松三埤嬉遊農村深度體驗行，以六甲菁埔埤落羽松為出發點，擴大串連鄰近官田葫蘆埤、柳營德元埤景點，帶遊客走進農村看遍純樸的田野風光，還規劃在地手作體驗像是稻草編DIY、牙膏DIY等，玩完還能帶紀念品回家。

▲台南六甲區菁埔埤有條小橋。（圖／網友long004981提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

落羽松小旅行共有1月27日及2月3日、2月7日及2月8日四梯次，集合地點都在嘉義太保車站或新營火車站，四種遊程中除了一定有的六甲菁埔埤賞落羽松及林鳳營檜木火車站故事館兩景點外，還搭配了柳營德元埤及官田葫蘆埤、八田與一故居紀念公園、蘭都觀光工廠或八老爺乳牛的家，讓民眾依喜好自行挑選行程。

費用部分，每人收費700元起，7歲（含）以600元起，每梯次限制40人，包含交通費、DIY材料費、保險、餐食、農事體驗.入門票等費用，只要到嘉義太保高鐵或新營火車站集合上車就能輕鬆玩，落羽松輕旅行超方便，即日起自1月20日報名額滿為止。

台南六甲菁埔碑落羽松森林

地點：台一線六甲林鳳營牧場旁

費用：1／27、2／7行程每人收費800元整，7歲以下700元；2／3、2／8行程每人收費700元整，7歲以下600元。

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