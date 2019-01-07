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宜蘭最美安農溪、蜊埤湖落羽松　夢幻美景彷彿置身歐洲

點評：超美＞＜
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▲宜蘭落羽松。（圖／徐酸酸的跑跳人生提供）

▲各地落羽松秘境皆吸引許多民眾造訪。（圖／徐酸酸的跑跳人生提供，請勿任意翻攝以免侵權，以下皆同。）

旅遊中心／綜合報導

季節限定的落羽松在全台各地皆有著不同特色景色的秘境，部落客徐酸酸的跑跳人生就在《旅遊超爽的》分享宜蘭兩處必去的落羽松秘境，葉片有著紅、橙、綠三種顏色的交錯，怎麼拍都彷彿置身歐洲的感覺，詩情畫意般的美景，吸引許多遊客假日前往。

安農溪落羽松
位於宜蘭三星安農溪畔的田心橋旁，在二十年前的便有著兩側成排、筆直的落羽松們，約莫有種植兩百株，而中間還有一片綠油油的草皮，欣賞美景外還能在此野餐，民眾可以開車前往，或是選擇騎著自行車，悠閒地邊騎邊欣賞眼前美景，水流速度很快的安農溪與靜謐的落羽松呈現一種對比，在這片秘境可以感受到悠閒且緩慢的氛圍，假日很適合來這放鬆一下！

▲宜蘭落羽松。（圖／徐酸酸的跑跳人生提供）

▲此落羽松秘境便位於安農溪旁。

▲宜蘭落羽松。（圖／徐酸酸的跑跳人生提供）

▲中間的草地很寬廣，很適合野餐。

安農溪落雨松
地址：宜蘭縣三星鄉安農北五路

蜊埤湖
蜊埤湖位於福園公墓旁，因為湖面的形狀似蛤蠣因而得名，雖然是祭祀先人之處，然而這裡因為種植一整片落羽松後，吸引許多遊客前往，除了有著群山環繞，再加上平靜的湖面倒影著落羽松的畫面，靜謐的氣息和優雅和諧的畫面，讓人忍不住直呼：真的太美！偶爾還可以看到有白鷺鷥、綠頭鴨及白天鵝在一旁玩耍。

▲宜蘭落羽松。（圖／徐酸酸的跑跳人生提供）

▲落羽松在湖面倒影的樣子。

▲宜蘭落羽松。（圖／徐酸酸的跑跳人生提供）

▲可以坐在湖邊享受安靜時光。

蜊埤湖
地址：264宜蘭縣員山鄉蜊埤路

關鍵字： 安農溪落羽松 蜊埤湖 落羽松秘境 宜蘭旅遊 花海旅遊

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