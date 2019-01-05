浪漫破表一秒SAY YES！精選「全台6處定情教堂」感情增溫

▲莊敬大池水上教堂旁還有落羽松步道。（圖／IG網友breeze.peng1020提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

經過耶誕節及跨年洗禮，有情人的妳是否感到感情增溫許多呢？如果覺得還不夠，《ETtoday新聞雲》盤點出全台6座「教堂建築」，包含水上教堂、粉紅教堂造景和特殊造型教堂，假日就呼叫心愛的來趟愛之旅吧！

▲莊敬大池水上教堂未來規劃為婚宴會館。（圖／IG@blackcoffee_nothing提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

1. 桃園 莊敬大池水上教堂

桃園市莊敬大池旁出現了一座超吸睛「水上教堂」，白色拱形教堂宛若漂浮在水面上，未來規劃為婚宴會館，周邊還有落羽松步道為景緻增色，雖未正式完工開放，卻已吸引不少網友搶拍，成為桃園近期最熱門打卡點！



莊敬大池水上教堂

地址：桃園市桃園區莊敬路二段399號旁

▲富田花園農場。（圖／翻攝自富田花園農場-愛情城堡 戀人聖地粉專）

2. 桃園 富田花園農場

談到水晶教堂怎能不提它？富田花園農場坐落大溪慈湖附近，最熱門首推矗立湖畔上的水晶教堂，不管從什麼角度拍都十分夢幻。歐式花田、大草原和水池，近來新增藍白風車、城堡等造景，彷彿置身歐式風情國度。

富田花園農場

地址：桃園市大溪區福安里埤尾22-8號

營業時間：09:00-18:00 （每週一餐廳公休，園區正常開放）





▲薇絲山庭景觀咖啡廳、快拍明星夢。（圖／薇絲山庭提供）

3. 新竹 薇絲山庭景觀咖啡廳

新竹湖口鄉可謂景觀咖啡廳聚集地，位在夏日三角上方的薇絲山庭景觀咖啡廳，耗資建造出粉紅教堂、水池等11處戶外場景，一旁快拍明星夢更仿造攝影棚設計出16個主題間，大大滿足網美拍照打卡心願。



薇絲山庭景觀咖啡廳、快拍明星夢

地址：新竹縣湖口鄉長安路361巷

營業時間：15:00~2:00





▲珍粉紅城堡 水漾森林教堂。（圖／阿如的小格子提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

4. 雲林 古坑珍‧粉紅城堡 水漾森林敎堂

雲林古坑也有水上教堂！而且還是讓女生心融化的粉紅佐藍色系，裡頭走純白色系，讓情侶不免動起想婚念頭。專為女孩設計的園區，去年底更新增滿滿的米奇等造景，加上秋冬專屬的落羽松就在門口迎賓，很難不粉紅泡泡飄滿天。

古坑珍‧粉紅城堡 水漾森林敎堂

地址：雲林縣古坑鄉湳仔村湳仔路49號

營業時間：10:00 -18:00（周二、三公休）

▲北門水晶教堂。（圖／雲嘉南風管處提供）



5. 雲林 北門水晶教堂

水晶教堂帶起水晶系教堂朝聖風潮，2014年開幕的純白建築，設計靈感源自關島海之教會，極簡線條、大面玻璃交織成異國情調的建築，輔以地中海風的裝置藝術與歐風彩繪牆等，讓北門水晶教堂一開幕即成新人熱門取景地，教堂更在去年11月底起開放民眾入內參觀。



北門水晶教堂

地址：台南市北門區北門里200號

開放時段：09:30-16:30

入場每人酌收清潔費：20元（每週三9:30-12:00免費入場）

▲高跟鞋教堂。（圖／翻攝自雲嘉南，好好玩!!!(雲嘉南濱海風景區)）



6. 嘉義 高跟鞋教堂

還沒去過高跟鞋教堂嗎？這座320多片玻璃、高達17公尺的教堂近日被外媒選為「以為自己到了火星」全球10大景點，帶有超現實的幻覺，至2月底，雲嘉南濱海國家風景區管理處與日本SIG光雕公司合作，引進天幕電影院，讓民眾可以躺在高跟鞋教堂的草地上以360度視角欣賞電影，浪漫再升級。

高跟鞋教堂園區

地址：嘉義縣布袋鎮海興街6號

開放時間：全年皆可，無時間限制（00:00~24:00）

高跟鞋教堂夜間點燈時間：每日18:30至20:30