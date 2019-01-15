中保集團越式火鍋「粉享喫鍋」2/3試賣　10人桌菜送波士頓龍蝦



▲中保集團2019年進軍台灣人鍾愛的火鍋市場，推出全新品牌「粉享喫鍋」。(圖／中保集團提供)



記者黃士原／台北報導



近年積極拓展餐飲品牌的中保集團，2019年進軍台灣人鍾愛的火鍋市場，推出全新品牌「粉享喫鍋」，主打越式火鍋結合河粉，並首創乾式熟成牛肉越式火鍋，推出300元起的中平價鍋物，首家店座落新北市板橋。

粉享喫鍋由越南華僑主廚根據媽媽的私房食譜，添加多種香料熬煮牛肉、雞肉、海鮮等各式越式湯底，更自胡志明市購入越南傳統火鍋鍋具，形似倒扣鐵帽的帽子鍋，鍋緣放置肉品、海鮮、蔬菜等多樣鍋料，鍋體盛湯涮料，鮮香四溢，風味獨特。

粉享喫鍋採單點式消費，個人粉鍋290元起，先挑肉品或海鮮作為主菜、再選湯頭（五擇一）、附時令青菜二份、及主食（越式河粉、越式米粉、白飯、科學麵擇一）；四人特戰鐵帽鍋1200元，含湯頭任選一，美國胸腹肉肥牛、梅花豬白蝦、花枝、蛤蜊、各式蔬菜、豆皮等海陸豐富鍋料，個人粉鍋及四人特戰鐵帽鍋皆可享冰淇淋、飲料、白飯無限供應。





▲10桌菜送波士頓龍蝦 。（圖／中保集團提供)



食材部份，粉享喫鍋提供美國乾式熟成肋眼、日本A5和牛、美國極黑和牛、美國Prime等級牛肉、西班牙伊比利豬、紐西蘭羊肩捲、無骨雞腿等多樣肉品選擇，同時還有各式魚、蝦、干貝、蛤蜊、軟絲等現流海鮮急速冷凍直送餐廳。



除了越式鍋物之外，「粉享喫鍋」亦供應越式生春捲、越南炸春捲、生牛肉河粉、羅望子雞腿飯等多樣越式風味小吃。十人包廂合菜8000元，含鐵帽鍋乙鍋、海皇戰車海鮮盤、粉享吃蝦盤、美國Prime雪花牛、伊比利豬等主菜、蔬菜盤與鍋料，以及多樣熱炒，試營運期間每桌再送價值1000元的波士頓龍蝦乙隻。



即日起至2/3試營運期間推出多項優惠，無論單人獨享或多人分享皆划算。

優惠一：平日中午商業小火鍋外帶99元。（原價NT$160，每日限量30鍋）

優惠二：單點個人鍋，湯底一律免費。（原價40元起）

優惠三：十人桌菜8000元送波士頓龍蝦乙隻。（價值NT$1000，須事先預訂）

粉享喫鍋

地址：新北市板橋區英士路72號

電話：02-8259-5599