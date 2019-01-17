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先炸再烤！台北東區風味「辮子玉米」來自墨西哥街邊小吃

點評：怎麼有玉米這麼潮！！
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▲位在台北市信義區的See You Tomorrow 辮子玉米 。

旅遊中心／綜合報導　影、圖／Linda カフェ巡リ

台灣夜市小吃必吃的除了蚵仔煎、滷肉飯等，烤玉米也是部分人的愛好，在炭火的烘烤下，刷上醬料，一口咬下，軟Q口感帶上鹹甜的滋味，令人欲罷不能！而當傳統遇上異國文化碰撞出來的火花，除了讓人感到新奇，也趁機會吃到新款美食！這次Linda カフェ巡リ發現了一家外表跟內容都超吸睛的「辮子玉米」，沒吃到可能會後悔很久！

▲▼台北市信義區See You Tomorrow 辮子玉米 。（圖／Linda カフェ巡リ提供）

▲▼墨西哥風味的辮子玉米是改良自墨西哥的街頭小吃，需要先經過油炸的步驟。

▲▼台北市信義區See You Tomorrow 辮子玉米 。（圖／Linda カフェ巡リ提供）

位在台北信義區的「辮子玉米 See You Tomorrow」改良了源自於墨西哥的街邊小吃Elotes，Linda カフェ巡リ表示，不同於一般烤玉米的嚼勁，辮子玉米吃起來每顆玉米粒都相當飽滿。老闆先將辮子玉米快速現炸後，塗上特調的醬料，接著豪邁的將三種口味的起司粉撒上，以火烤的方式將所有塗料的封住，把已經變色的玉米撒上墨西哥番椒粉、擠上酸奶優格、乳酪絲，最後再放些許的香菜和辣椒醬就完成了！

▲▼台北市信義區See You Tomorrow 辮子玉米 。（圖／Linda カフェ巡リ提供）

▲▼不同於一般烤玉米的嚼勁，辮子玉米吃起來每顆玉米粒都相當飽滿。

▲▼台北市信義區See You Tomorrow 辮子玉米 。（圖／Linda カフェ巡リ提供）

▲▼台北市信義區See You Tomorrow 辮子玉米 。（圖／Linda カフェ巡リ提供）

▲▼不同醬料及調味粉的搭配讓辮子玉米更有層次。

▲▼台北市信義區See You Tomorrow 辮子玉米 。（圖／Linda カフェ巡リ提供）

Linda カフェ巡リ提到，除了豐富的內容物讓人想快點品嘗，辮子玉米的外型也十分吸引人，店家利用玉米的外葉將之編成了辮子，讓整個餐點更引人注目；不僅辮子玉米的外表不同於傳統風格，Linda 認為吃起來的口感也不一樣，加入了墨西哥番椒粉可以提味、酸奶優格清爽解膩，而且最後有什麼配料不加也能告訴老闆，完全是一份客製化的辮子玉米！

▲▼台北市信義區See You Tomorrow 辮子玉米 。（圖／Linda カフェ巡リ提供）

▲除了玉米本身配料豐盛，店家也利用玉米外葉編成辮子，設計了玉米外型。

See You Tomorrow 辮子玉米 市府店
地址：台北市信義區忠孝東路五段15巷10號
營業時間：14：00－00：00
電話：0966 656 656

關鍵字： Linda カフェ巡リ 辮子玉米 See You Tomorrow 辮子玉米 台北市美食

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