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貓空新開景觀餐廳！「水上包廂」有魚游泳　賞超美101夜景

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▲▼ 貓空新開景觀餐廳！「水上包廂」有魚游泳　賞超美101夜景（圖／跟莎莉哈一起玩樂去）

▲貓空新開的「宮廷風」景觀餐廳，還有小橋流水、水上包廂！（圖／《跟莎莉哈一起玩樂去》提供，以下同，未經同意禁止任意翻攝）

旅遊中心／綜合報導

台北市文山區貓空一直是十分受歡迎的茶藝、夜景勝地！最近新開一間宮廷風景觀餐廳，全店採室內包廂設計，還有小橋流水、涼亭、魚池造景，更特別的是「水上包廂」座位下方就是魚池，不時可看見魚兒游過，相當療癒，部分包廂能欣賞101夜景，即使下雨天也可以享受悠閒的庭園氛圍。

▲▼ 貓空新開景觀餐廳！「水上包廂」有魚游泳　賞超美101夜景（圖／跟莎莉哈一起玩樂去）

▲「四爺」與「貓懶」2間餐廳風格不同。

部落客《跟莎莉哈一起玩樂去》分享貓空2間特別的景觀餐廳，分別是新開的「四爺」以及樓上同集團的「貓懶」餐廳。其中四爺全店採室內包廂設計，擁有較私密的空間，可以跟親友好好享受用餐時光，還有宮廷風小橋流水的造景；而貓懶則是開放性空間，氣氛較年輕，整間店都能看見101夜景，還有露天戶外座位。

1. 宮廷風包廂式設計的「四爺」

▲▼ 貓空新開景觀餐廳！「水上包廂」有魚游泳　賞超美101夜景（圖／跟莎莉哈一起玩樂去）

▲一進門就被富麗堂皇的裝潢驚豔。

▲▼ 貓空新開景觀餐廳！「水上包廂」有魚游泳　賞超美101夜景（圖／跟莎莉哈一起玩樂去）

▲全店採包廂設計，水池旁的「水上包廂」最特別！

▲▼ 貓空新開景觀餐廳！「水上包廂」有魚游泳　賞超美101夜景（圖／跟莎莉哈一起玩樂去）

▲在「水上包廂」的座位下方是魚池，能看見魚兒游泳穿梭。

莎莉哈小姐形容，四爺餐廳中國風富麗堂皇的造景，讓人一走進門口就大為驚豔，其中「水上包廂」最特別，在座位下方隔著玻璃的區域就是水池，用餐時，能看見魚兒悠遊穿梭，非常療癒，而且進入包廂的方式也很有趣，沒有特別設路徑，要踩著石頭才能走進。其他包廂雖然沒這麼好玩，但較好入座，如果帶長輩、小孩一同前往會更適合，此外最後一排包廂能透過玻璃窗欣賞101夜景！

▲▼ 貓空新開景觀餐廳！「水上包廂」有魚游泳　賞超美101夜景（圖／跟莎莉哈一起玩樂去）

▲部分包廂可欣賞101超美夜景！

▲▼ 貓空新開景觀餐廳！「水上包廂」有魚游泳　賞超美101夜景（圖／跟莎莉哈一起玩樂去）

▲進入包廂的方式也很有趣，要踩著石頭才能走進。

▲▼ 貓空新開景觀餐廳！「水上包廂」有魚游泳　賞超美101夜景（圖／跟莎莉哈一起玩樂去）

▲其他包廂雖然沒這麼好玩，但較好入座，適合帶長輩前往。

至於餐點部分也讓她十分滿意，選擇多樣化，「味道有層次、好吃，幾乎每道都喜歡。」其中金字塔茶炒飯裏頭加了大量魚卵，每一口都吃得到，口感很好；而鐵觀音茶藥膳雞湯不但香氣十足，溫潤可口，喝完還能免費加湯。雖然有低消每人200元加上10%服務費，客滿時限制用餐時間2小時，不過餐點頗有水準，服務人員態度也很親切。

▲▼ 貓空新開景觀餐廳！「水上包廂」有魚游泳　賞超美101夜景（圖／跟莎莉哈一起玩樂去）

▲餐點的選擇多樣化，也讓人滿意。

▲▼ 貓空新開景觀餐廳！「水上包廂」有魚游泳　賞超美101夜景（圖／跟莎莉哈一起玩樂去）

▲「鐵觀音茶雞湯」茶香與藥膳香氣十足，喝完還能免費續湯。

▲▼ 貓空新開景觀餐廳！「水上包廂」有魚游泳　賞超美101夜景（圖／跟莎莉哈一起玩樂去）

金字塔茶炒飯裡頭還有魚卵，口感極佳。

2. 寬敞開放的空間「貓懶」

至於「貓懶」餐廳的風格和四爺完全不同，她描述這間氣氛比較年輕，菜單大同小異，一樣要收10%服務費，不過多了雞尾酒，也沒有低消，不限用餐時間，但不提供訂位服務。這裡空間較開放，整間店都能看到101夜景，若是天氣好，她推薦可以坐在無天花板遮蔽的露天座位，享受被夜空包圍的舒適感。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒；喝酒不開車，安全有保障。

▲▼ 貓空新開景觀餐廳！「水上包廂」有魚游泳　賞超美101夜景（圖／跟莎莉哈一起玩樂去）

▲▼寬敞開放的座位，一邊吹著夜風，感受夜空包圍。

▲▼ 貓空新開景觀餐廳！「水上包廂」有魚游泳　賞超美101夜景（圖／跟莎莉哈一起玩樂去）

▲▼ 貓空新開景觀餐廳！「水上包廂」有魚游泳　賞超美101夜景（圖／跟莎莉哈一起玩樂去）

▲▼整店都能看到101夜景。

▲▼ 貓空新開景觀餐廳！「水上包廂」有魚游泳　賞超美101夜景（圖／跟莎莉哈一起玩樂去）

一間不受風雨阻礙，能享受私密空間好好用餐、置身庭園造景的悠閒；另一間寬敞開放，天晴時能欣賞並感受美麗的夜空，各有優點。若有機會到貓空走走，不妨可以依照自己的喜好、同行成員的條件來選擇適合的聚餐地點！

跟莎莉哈一起玩樂去：部落格粉絲專頁

貓空四爺SIHYE
地址：台北市文山區指南路三段38巷16-2號2樓
電話：02 2234 0140
營業時間：
週日~週四10:00~23:00
週五~週六10:00~01:00

貓懶MAOLAN
地址：台北市文山區指南路三段38巷16-2號3樓
電話：02 2939 5938
營業時間：
週日~週四10:00~23:00
週五~週六10:00~01:00

關鍵字： 貓空 台北旅遊 貓懶 貓纜 四爺 景觀餐廳 貓空夜景 水上包廂 跟莎莉哈一起玩樂去 達人旅遊 達人美食

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