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古亭手作超美裱花蛋糕　隱藏必點流出滿滿奶黃流沙！

點評：我下班就要去吃金沙奶黃酥><
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▲▼La Vie Douce Cafe – 花甜居烘焙。（圖／JING`s 生活微美學提供）

▲位在台北捷運古亭站的La Vie Douce Cafe–花甜居烘焙。（圖片由JING's 生活微美學提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

想在忙碌的台北市停下腳步休息嗎？安靜的坐在一家舒服的店裡喝個花果茶、吃個小甜點，享受美好的下午茶時光。部落客JING's 生活微美學就在社團《旅遊超爽的！》中分享這家隱藏在巷弄內的超驚艷甜點店！

La Vie Douce Cafe–花甜居烘焙位在台北市的捷運古亭站附近，隱身在巷弄內，從捷運站出來只要走五分鐘的路程，由一對香港的夫妻阿秋和阿東一起經營，是許多甜點愛好者的口袋名單，用心的甜點也成為許多上班族忙裡偷閒的選擇。另外，在花甜居烘焙裡不只能享用美味的甜點，還可以參加裱花體驗班，是1～4人的小班手作課程。

▲▼La Vie Douce Cafe – 花甜居烘焙。（圖／JING`s 生活微美學提供）

▲除了手工甜點以外，花甜居烘焙也有許多道地的港式美食。

店內的裝潢不像其他的網美店家，走的是溫馨的路線，老闆阿東過去在香港是一位甜點師傅，也曾有過米其林餐廳的經驗，做的甜點好看又好吃。花甜居烘焙的蛋糕都是老闆親手製作，除了蛋糕以外，許多裝飾也是老闆的巧手雕塑而成，並且幾乎都是可以食用的，常常做一個蛋糕就要花上兩三個小時，精緻到捨不得吃。

除了手工甜點以外，這裡還吃得到許多道地的港式料理，例如冰火菠蘿油、港式雞蛋仔等等，想要從中午坐到晚上，或是肚子餓想先吃個鹹食，也有純牛肉起司波羅包漢堡、手工薄脆披薩和番茄湯通粉配炒蛋可以選擇，飲品的部分也有巧思，提供了懷舊的好立克和港式檸檬茶，都是香港美食中不可缺少的經典好味道。

▲▼La Vie Douce Cafe – 花甜居烘焙。（圖／JING`s 生活微美學提供）

▲榴槤造型蛋糕用噴槍奶油作為外層，內餡是榴槤慕斯搭配海綿蛋糕。

榴槤造型蛋糕

JING's 生活微美學介紹，這款造型蛋糕用奶油擠成榴槤的造型，再用噴槍上色增加真實度，一旁粗粗的榴槤梗則是以整根巧克力製成。內餡的部分選用香味與口感絕佳的馬來西亞D24榴蓮，製作成口感綿密的慕斯，搭配上海綿蛋糕，不管喜不喜歡榴槤的客人都對這個蛋糕讚不絕口。

▲▼La Vie Douce Cafe – 花甜居烘焙。（圖／JING`s 生活微美學提供）

▲舒芙蕾有原味和香草及巧克力三種口味，口感細膩而且蓬鬆柔軟，剛出爐的時候熱呼呼的讓人忍不住一口接一口，老闆也在舒芙蕾當中加入橙酒，多了一些水果的香氣。

▲▼La Vie Douce Cafe – 花甜居烘焙。（圖／JING`s 生活微美學提供）

▲老闆的巧手將豆沙製作成川著蓬蓬裙的小公主。

韓式裱花蛋糕

遠看就像一個穿著粉紅色蓬蓬裙的可愛公主，讓小女生一看到就散發滿滿的少女心，內餡使用芒果慕斯搭配百香果流心醬，酸酸甜甜的滋味也不會膩口，吸睛又美味。蛋糕上的裱花使用豆沙做成，不會有一般翻糖的材料味。製作完成後會以冷凍的方式保存，也因為經過冷凍，蛋糕會更加牢固，所以花甜居烘焙的蛋糕也是可以宅配的。

▲▼La Vie Douce Cafe – 花甜居烘焙。（圖／JING`s 生活微美學提供）

▲藍天白雲造型的蛋糕上，綻放了許多玫瑰和牡丹，內餡則是抹茶紅豆慕斯。

▲▼La Vie Douce Cafe – 花甜居烘焙。（圖／JING`s 生活微美學提供）

▲金沙奶黃酥外皮有餅乾的酥脆，內裡有奶黃流沙的濃郁，是吃過一次就不會忘記的美味。

金沙奶黃酥

生活微美學表示，花甜居烘焙的金沙奶黃酥完全是市面最低價、卻有著最高CP的！熱騰騰上桌的奶黃酥散發著香氣，外型看似普通不出色，但切開後流沙便豪邁流出，以餅乾作為外層，鹹甜不膩的奶黃流沙當成內餡，吃起來一點也不油膩的原因，是因為老闆用椰子油取代奶油。除了在店內現烤現吃以外，也有宅配或自取的禮盒（四入480元），只需要用烤箱烤13分鐘，就可以享用到相同的美味。

▲▼La Vie Douce Cafe – 花甜居烘焙。（圖／JING`s 生活微美學提供）

▲花甜冰雪菓子（抹茶紅豆），抹茶豆沙包裹著麻糬和紅豆餡，清爽不過甜。


La Vie Douce Cafe – 花甜居烘焙

營業時間：週二-週日11:30-21:30，周一／定休
地址：台北市中正區汀州路二段201巷7號
電話：02-2368-2188

關鍵字： La Vie Douce Cafe–花甜居烘焙 台北市美食.台北甜點 古亭美食 古亭甜點 JING's 生活微美學

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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