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P＆T柏林茶館推特色料理　牛小排配梅干菜、牛舌配焦糖榛果

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▲▼帶骨牛小排。（圖／P&T柏林茶館提供）

▲帶骨牛小排。（圖／P&T柏林茶館提供）

記者陳建竹／台北報導

來自德國的P&T柏林茶館，2018年首度跨足海外，全球第一家海外店選擇落腳台灣。2019年1月插旗微風南山，將品牌的飲茶哲學延伸至飲食，推出一道道結合歐洲料理技法與台灣食材的特色料理。即日起至1月27日前到P&T柏林茶館微風南山店享用任何餐點，還可免費獲得法式裸麥麵包加手工可可柑橙奶油一份。

▲▼P&T柏林茶館也進駐微風南山。（圖／記者陳建竹攝）

▲P&T柏林茶館也進駐微風南山。（圖／記者陳建竹攝）

微風南山店特邀主廚葉鎮宇坐鎮，葉鎮宇曾任多間知名飯店主廚，也開過法式餐廳，有20多年的經歷。葉鎮宇設計的菜單以台灣山海食材為主，使用歐洲飲食的技法，結合中西交融的味覺組合，只在微風南山店販售。

▲▼帶骨牛小骨吸收了梅干菜的風味。（圖／P&T柏林茶館提供）

▲帶骨牛小排吸收了梅干菜的風味。（圖／P&T柏林茶館提供）

▲▼牛舌刈包搭配酸甜紫高麗菜、與焦糖榛果碎。（圖／P&T柏林茶館提供）

▲牛舌刈包搭配酸甜紫高麗菜、與焦糖榛果碎。（圖／P&T柏林茶館提供）

慢燉帶骨牛小排 （780元）的概念取自梅干扣肉這道經典菜，將整塊帶骨牛小排長時間慢燉，使牛肉完全吸收梅干菜略帶甘甜不死鹹的風味，與蒜味馬鈴薯泥一同享用，味道強勁。麻辣牛舌（360元）先將牛舌燉至鮮軟中帶點彈性後，浸入麻辣醬以細火慢煨，最後用刈包包覆麻香入味的牛舌，搭上酸甜紫高麗菜、與焦糖榛果碎，滋味獨特。

關鍵字： 台北市美食 美食情報 微風南山 P&T柏林茶館 牛小排 牛舌

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