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官方直營「徠卡之家」隱身台北日式老宅！還有攝影師藝廊

點評：攝影人的天堂><
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▲▼青田街徠卡之家Leica Store。（圖／巷子裡的生活提供）

▲青田街徠卡之家Leica Store。（圖片由巷子裡的生活提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

喜愛攝影的人有新去處了，台北青田街最近悄悄的出現了一處很特別的據點，這裡是預計1月底才會正式對外營運的徠卡之家（House of Leica Taipei），部落客巷子裡的生活就在搶先社團《旅遊超爽的！》中，與大家分享這家藝文氣息濃厚又低調的徠卡之家！

▲▼青田街徠卡之家Leica Store。（圖／巷子裡的生活提供）

▲徠卡之家展示許多機身和鏡頭，也有ONA攝影包和各式攝影書籍。

徠卡這個品牌，在相機界一直是許多消費者心中高不可攀的頂級相機代名詞！近幾年有點不同的是，徠卡也持續推出親民品牌，例如首款即可拍Sofort ，以及在泰國曼谷的Cafe Leitz by Pacamara徠卡聯名咖啡廳等等，而位在青田街六巷的徠卡之家，除了作為攝影展場以外，也陳列了許多徠卡的相機和鏡頭，將產品和日式老宅結合，更添加了許多文藝氣息。

▲▼青田街徠卡之家Leica Store。（圖／巷子裡的生活提供）

▲獨立展示櫃中限量的Leica Q熊貓典藏版。

部落客《巷子裡的生活》表示，「這裡跟之前在京都花見小路遇到的徠卡之家很像，重新於老宅之中，簡單的裝潢融入大膽的徠卡紅，既搶眼又神奇的和環境融為一體。店內不只展示著徠卡最新發表的機身與鏡頭，也可以真的實機拿起來動手玩、插著自己的記憶卡實拍，更有無數組限量版的夢幻逸品，，還有一隅徠卡大師藝廊」。

▲▼青田街徠卡之家Leica Store。（圖／巷子裡的生活提供）

▲目前到1/23日展出由Frank Hovat拍攝的黑白照片。

《巷子裡的生活》透過店長了解，徠卡之家是官方的直營店，目前是在試營運期間，正是開幕是在1/25日，除了展示徠卡最新發表的機身和鏡頭，以及獨立展示櫃中限量款的商品以外，也可以真的實機拿起來玩，插上自己的記憶卡實拍，就算沒有購買也能體驗頂級相機的手感。除此之外，還有展示人像攝影作品的藝廊，和未來舉辦講座、課程及分享會的活動區域。

▲▼青田街徠卡之家Leica Store。（圖／巷子裡的生活提供）

▲未來舉辦課程、講座、分享會的活動空間，空間舒適且自在。

台北徠卡之家 Leica Store
營業時間：週一至週日 11:00 – 19:00
地址：台北市青田街6巷3號
電話：02-2391-2593  

圖片授權擔提供（更完整內容）：巷子裡的生活
 

關鍵字： 台北市旅遊 徠卡之家 Leica Store 徠卡相機 青田街 日式老宅 巷子裡的生活 限量版Leica Q熊貓典藏版

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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