省350、限時開！古蹟、博物館、美術館「元旦免票懶人包」





▲台北賓館明天元旦限時開放免費參觀。（圖／記者李毓康攝）

旅遊中心／綜合報導

明天依舊濕冷，不適合到戶外吹風受凍，倒不如到博物館、古蹟裡迎新年！曾為日本總督寓所的「台北賓館」，明天元月1日限時開放民眾免費參觀，台中國美館也有聯合台日四大美術館，推出花卉主題展覽。另外，故宮南、北院也於明（1日）開放免票參觀，最多現省350元，可趁此時來充電一下。

▲台北賓館是國定古蹟。（圖／記者李毓康攝）

台北賓館最初於1901年落成，元旦當天限時開放參觀，屆時將播放「百年建築風華」專題影片，及展出「百年回眸-台北賓館的故事」主題文物，富麗堂皇的建築外觀，內部裝飾精緻精美，仍完善保留西式前庭與日式池泉迴遊庭園，由於一個月僅開放一次，相當難得，想探尋歷史風華的民眾切勿錯過機會。

▲國立台灣美術館。（圖／記者李鍾泉攝）

位於台中市西區的國立台灣美術館，配合台中花博，近期也推出「花之禮讚」展覽，結合國立故宮博物院、東京富士美術館、奇美博物館與國立台灣美術館共同主辦，以「花卉」為主題，展現台灣、華夏、日本與西洋不同文化中「花卉」意象及特質，包含陶瓷、器物、繪畫、雕塑、油畫、空間裝置、多媒體創作等，藉由花卉的各寓意提升心靈感受！

▲國立故宮博物院。（圖／記者季相儒攝）

故宮南北院宣布於元旦當天免費參觀，故宮南院晚上6點起二樓大廳也有「2019維也納新年音樂會」，延長開館時間至晚上9點。不想在外頭吹風受凍，民眾可選在元旦當一日文青咖，為新的一年充飽電。

故宮南北院至明年底免費參觀，北部院區每日下午4點30分起，國人可憑證件免費參觀展覽正館（第一展覽區）；南部院區於開館日下午3時起，嘉義縣、市民可憑身分證件至售票處兌換當日免費參觀券。若想一早就出發，免費參觀日還包含元宵節、5月18日國際博物館日、9月27日世界觀光日、10月10日國慶日、10月17日台灣文化日等。

▲國立故宮博物院南部院區。（圖／KK旅世界提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

台北賓館

地址：台北市中正區凱達格蘭大道一號

開放時間：元旦上午9時至下午4時（最遲進場時間為下午3時30分）

台中美術館

地址：台中市西區五權西路一段2號

國立故宮博物院

地址：台北市士林區至善路二段221 號

國立故宮博物院（南院）

地址：嘉義縣太保市故宮大道888號