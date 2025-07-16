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「土用丑日」便當買一送一　台北東區鰻魚名店推限量優惠

▲小倉屋「土用丑日」便當買一送一。（圖／小倉屋提供）

▲小倉屋「土用丑日」鰻魚便當買一送一。（圖／小倉屋提供）

記者黃士原／台北報導

一年中暑氣最為旺盛的土用丑日（7/19、7/31）將到來，源自知名日本百年鰻魚名店田舍庵的小倉屋，每年都會於此一時節推出「土用丑盛夏鰻魚祭」，除了便當外帶買一送一外，今年再加碼贈送樂扣樂扣聯名保鮮盒1個。

日本自江戶時代便流傳在土用丑日這天吃鰻魚飯，可以改善食慾不振、增加元氣的習慣，而根據十二地支曆法，每年的土用丑日會略有差異，今年是7月19日與7月31日，小倉屋光復本店、大直店同時推出「盛夏鰻魚祭」，這兩天除了「鰻蒸竹定食」便當外帶買一送一，還再加贈與樂扣樂扣聯名的保鮮盒1個，每日限量100組，1人限購1組。

▲小倉屋「土用丑日」便當買一送一。（圖／小倉屋提供）

▲小倉屋7月19日至8月24日，「鰻蒸定食」及「鰻重定食」內用可免費升級。（圖／小倉屋提供）

除了便當外帶買一送一，2家店於7月19日至8月24日，「鰻蒸定食」及「鰻重定食」內用可免費升級，竹定食六切升級松定食八切（售價620元）、松定食八切升級二段定食十切（售價720元）、二段定食十切升級十二切（售價820元）。

▲小倉屋「土用丑日」便當買一送一。（圖／小倉屋提供）

▲鰻魚山藥冷烏龍定食。（圖／小倉屋提供）

此外，台北光復本店也推出以鰻魚X烏龍麵雙う結合、搭配山藥等養生食材的「鰻魚山藥冷烏龍定食」年度新品，採用武藏野烏龍麵，經過廚師們煮開、泡水及泡冰水等過程，上桌時即呈現出Q彈麵體口感，最後鋪上炙烤入魂蒲燒鰻魚及乾辣椒絲。迎接父親節檔期，7月19日至8月24日全面88折。

▲雙倍舒肥櫻桃鴨雞湯拉麵、叉燒肉燥香米飯、點拉麵送霜淇淋。（圖／樂天皇朝提供）

▲限定版雙倍舒肥櫻桃鴨雞湯麵。

▲雙倍舒肥櫻桃鴨雞湯拉麵、叉燒肉燥香米飯、點拉麵送霜淇淋。（圖／樂天皇朝提供）

▲叉燒肉燥香米飯。（圖／樂天皇朝提供）

另外，樂蝦拉麵推出新菜單，除了新增以雞骨與豬大骨慢火細熬的「清燉雞湯」湯底外，還有「舒肥櫻桃鴨雞湯麵」、「叉燒肉燥香米飯」2款新品，7月21日前還推出「限定版雙倍舒肥櫻桃鴨雞湯麵」，肉量從3片變6片、價格不變。

▲雙倍舒肥櫻桃鴨雞湯拉麵、叉燒肉燥香米飯、點拉麵送霜淇淋。（圖／樂天皇朝提供）

▲樂蝦拉麵微風南山店午、晚餐時段點拉麵即送霜淇淋活動。（圖／樂天皇朝提供）

樂蝦拉麵平日下午2點30分至4點30分還有超值下午茶套餐，鮮蝦雲吞蝦湯拉麵、金黃魚片蝦湯拉麵、魚子蝦滑松露拌麵、雙肉雞湯拉麵、里肌酥肉雞湯拉麵等招牌麵點，搭配自選開胃涼菜、飲料只要198元。微風南山店更率先祭出午、晚餐時段點拉麵即送霜淇淋活動。
 

關鍵字： 美食雲 鰻魚飯 小倉屋 買一送一 土用丑之日

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