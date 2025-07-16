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全台景點門票、花蓮賞鯨船買1送1　出國買eSIM享不穩就退

▲▼桃園Xpark水族館。（圖／KKday提供）

▲住桃園機場凱悅酒店送Xpark水族館門票。（圖／KKday提供）

記者蔡玟君／綜合報導

暑假旅遊旺季正式展開，旅遊電商平台KKday推出限時國旅優惠。即日起至7月25日止，每周四、五上午11點推出限量「買一送一」，包含小琉球船票、花蓮賞鯨團、遠雄海洋公園、一日遊等；還有「周五台灣日93折」及「全台飯店快閃優惠」，指定飯店如桃園機場凱悅酒店一泊二食含Xpark水族館門票，假日不加價、可升等機場景觀房型，售價7958元起。

▲▼花蓮遠雄海洋公園海底王國。（圖／記者蔡玟君攝）

▲花蓮遠雄海洋公園門票有優惠。（圖／記者蔡玟君攝）

針對戶外及親水體驗需求，KKday精選多款熱門行程，包括「小琉球來回船票」每人360元起、「小琉球透明獨木舟」240元起、「南澳金岳瀑布溯溪」、「遠雄海洋公園」、「太平山」、「杉林溪」、「日月潭拼車一日遊」等，最低千元有找。7月17至18日、24至25日上午11點再推買一送一活動，錯過也有75折優惠。

▲承攜行旅台北大稻埕,進綵商旅,門草行旅,citizenM北門世民酒店。（圖／各業者提供）

▲citizenM北門世民酒店。（圖／業者提供）

住宿方面，推薦台北「citizenM 世民酒店」周五不加價，每人每晚含迎賓飲料、延遲退房及龜記兌換券，雙人房3190元起；親子旅客可選「喜來登」、「福華」、「萬豪」、「尚順君樂」等飯店，享9折至87折優惠、加送露營帳、早餐與親子遊戲券，提供多元夏季微旅行提案。

手機,單身,滑手機,上網（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲Klook則推出「不穩就退」官方eSIM服務。（圖／取自免費圖庫pixabay）

而旅遊電商Klook則推出「不穩就退」官方eSIM服務，強調連線品質不佳即可申請退款，打造更安心可靠的上網體驗。即日起至7月31日止，購買Klook官方指定eSIM「7天總流量1GB方案」，輸入優惠碼「2025ESIM」，享最低10元起優惠價，並可補差額升級更多天數與流量，適用於日本、韓國、泰國、美國、歐洲等18個熱門目的地。

Klook App也提供一鍵開通功能、180天內未使用免費取消，以及24小時LINE中文客服，免掃QR Code即可快速啟用，全面提升使用便利性。同時8月26日前還有「137促銷活動」，每周一推出熱門景點買一送一，包括日本環球影城與釜山通行證；每周三全站商品最低3折起；每周日再享行程、體驗與租車7折起。

關鍵字： KKday Klook 花蓮旅遊 台北市旅遊 屏東旅遊 優惠快訊

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