ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

知名親子樂園「板橋、台中館」9/30結束營業　即起開放退費

▲「貝兒絲樂園」最後兩家門市板橋及台中2個場館也宣告9月30日熄燈。（圖／翻攝自官網）

▲「貝兒絲樂園」最後兩家門市板橋及台中2個場館宣告9月30日熄燈。（圖／翻攝自官網）

記者彭懷玉／台北報導

知名親子樂園「貝兒絲樂園」4月27日才收掉桃園店，不料，最後兩家門市板橋及台中2個館也宣告9月30日熄燈，官網宣布「在經歷大環境的考驗下，終究敵不過要跟大家說再見。」

貝兒絲樂園於官網宣布，「在經歷大環境的考驗下，終究敵不過要跟大家說再見，貝兒絲樂園板橋館及台中米平方館將於今年9月30日結束營業」，期許未來用嶄新的一面與大家再次相見。同時，會員尚未用完的金額，從即日起至9月30日開放退費，採線上登記，退費計算簡訊傳送時間為10月1日至11月30日。

▲貝兒絲樂園桃園尋夢美國主題館已於4月27日結束營業。（圖／翻攝貝兒絲樂園官網）

▲貝兒絲樂園桃園尋夢美國主題館已於4月27日結束營業。（圖／翻攝貝兒絲樂園官網）

貝兒絲樂園自2019年開業，全盛時期全台共有10家分店，分別在新北、台北、桃園、新竹、台中、高雄均有設點，不料各據點陸續熄燈，今年4月底結束桃園店營運，日前再宣布同時關掉板橋及台中場館，消息一出，讓親子族哀聲一片。

貝兒絲樂園是以「世界各國」為主題，提供適合1至8歲兒童玩樂的室內親子樂園，除了有多元遊樂設施外，還開放舉辦抓周收涎、生日派對等活動，是許多家長遛小孩的好去處。

關鍵字： 貝兒絲樂園 熄燈 知名親子樂園

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【爸爸拍謝啦】騙爸做超搞剛壽桃蛋糕...原來是給女兒的XD

推薦閱讀

桃園玩具批發工廠！滿三千元一律5折

桃園玩具批發工廠！滿三千元一律5折

台中不二糕餅中秋蛋黃酥8/4開搶

台中不二糕餅中秋蛋黃酥8/4開搶

台灣知名親子樂園9/30走入歷史

台灣知名親子樂園9/30走入歷史

麻古茶坊開賣夏季最新2款新飲品

麻古茶坊開賣夏季最新2款新飲品

全台最大「貴族世家」開放線上訂位

全台最大「貴族世家」開放線上訂位

新北兒藝節「精靈谷」打造怪獸藝術樂園

新北兒藝節「精靈谷」打造怪獸藝術樂園

獨特「烙餅麵」一周只賣3天！

獨特「烙餅麵」一周只賣3天！

麵屋武藏信義店7/25開幕

麵屋武藏信義店7/25開幕

樂檸漢堡推出3款珍奶堡

樂檸漢堡推出3款珍奶堡

「日韓泰越機票250元起」每周三開搶

「日韓泰越機票250元起」每周三開搶

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台灣知名親子樂園9/30走入歷史

涮乃葉平日午餐5小時吃到飽回歸

全台最大「貴族世家」開放線上訂位

信義「和食料理吃到飽」晚餐能吃4hrs

日本廉航「ZIPAIR」10月首航台灣

三重60年老店「羅撒蛋糕」7/31結束營業

深澳小卷季7/19開跑　水舞秀2周限定

台北平價火鍋吃到飽「廣香」歇業

探索星號2.0「要做最好玩的郵輪」

GD慶功「小雛菊蛋糕」照片曝光

熱門行程

最新新聞更多

桃園玩具批發工廠！滿三千元一律5折

台中不二糕餅中秋蛋黃酥8/4開搶

台灣知名親子樂園9/30走入歷史

麻古茶坊開賣夏季最新2款新飲品

全台最大「貴族世家」開放線上訂位

新北兒藝節「精靈谷」打造怪獸藝術樂園

獨特「烙餅麵」一周只賣3天！

麵屋武藏信義店7/25開幕

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366