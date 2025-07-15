知名親子樂園「板橋、台中館」9/30結束營業　即起開放退費

▲「貝兒絲樂園」最後兩家門市板橋及台中2個場館宣告9月30日熄燈。（圖／翻攝自官網）



記者彭懷玉／台北報導

知名親子樂園「貝兒絲樂園」4月27日才收掉桃園店，不料，最後兩家門市板橋及台中2個館也宣告9月30日熄燈，官網宣布「在經歷大環境的考驗下，終究敵不過要跟大家說再見。」

貝兒絲樂園於官網宣布，「在經歷大環境的考驗下，終究敵不過要跟大家說再見，貝兒絲樂園板橋館及台中米平方館將於今年9月30日結束營業」，期許未來用嶄新的一面與大家再次相見。同時，會員尚未用完的金額，從即日起至9月30日開放退費，採線上登記，退費計算簡訊傳送時間為10月1日至11月30日。

▲貝兒絲樂園桃園尋夢美國主題館已於4月27日結束營業。（圖／翻攝貝兒絲樂園官網）



貝兒絲樂園自2019年開業，全盛時期全台共有10家分店，分別在新北、台北、桃園、新竹、台中、高雄均有設點，不料各據點陸續熄燈，今年4月底結束桃園店營運，日前再宣布同時關掉板橋及台中場館，消息一出，讓親子族哀聲一片。

貝兒絲樂園是以「世界各國」為主題，提供適合1至8歲兒童玩樂的室內親子樂園，除了有多元遊樂設施外，還開放舉辦抓周收涎、生日派對等活動，是許多家長遛小孩的好去處。