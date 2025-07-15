全台最大「貴族世家」開放線上訂位　2周內預約已全滿

▲全台最大「貴族世家」分店開放線上訂位。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

「貴族世家」全台最大分店「板橋板新店」上周開幕，380元起就能享有上百道菜色吃到飽，馬上引發民眾排隊搶吃，而原本3個月後才開放線上訂位服務，但因現場排隊人潮過多再加上許多人詢問，業者在上周五提前開放，可預約未來14天座位，但目前已全被訂滿。

貴族世家是台灣平價連鎖牛排館，昆陽店6月底熄燈並搬遷到板橋，由於這是台北市最後一家分店，因此在網路引起話題。不過，板橋板新店相隔幾天後，在上周三開幕，貴族世家執行長李燈焜表示，一般門市座位數約250個上下，而板橋板新店多達328個，是目前全台最大的分店。

▲貴族世家板橋板新店供應的熱食超過30道。（圖／記者黃士原攝）

除了座位數最多，貴族世家板橋板新店的自助餐檯也供應上百道菜色，李燈焜表示，其中熱食多達30多道，包括滷豬腳、紅燒肉、麻辣鴨血豆腐、炒麵、炸魚、炒青菜、紅燒茄子等，炸物區也有薯條、雞塊、地瓜球，同時還提供白飯及一整鍋的滷肉與咖哩，就怕民眾吃不飽。

▲水果種類也超過20種。（圖／記者黃士原攝）

價格部分，排餐430元起至650元，不吃牛的民眾有海鮮、雞排、豬排及羊排可選。如果怕吃了排餐就無法盡情享用其他菜色，也可以選擇單點自助吧，每人380元。

板橋板新店原本只提供現場候位，預計3個月後才開放線上訂位服務，但因現場排隊人潮過多再加上許多人詢問，業者在上周五提前開放，可預約未來14天座位，但目前已全被訂滿，不想現場排隊的民眾，只能在半夜12點過後搶訂14天後的位子。

▲涮乃葉再推出平日午餐「不限時」活動。（圖／取自涮乃葉臉書）

另外，日式涮涮鍋「涮乃葉」主打火鍋吃到飽，一般用餐時間為100分鐘，少數分店拉長到120分鐘，之前曾推出平日午餐「不限時」活動大受好評，可以從早上11點一路吃到下午4點。業者日前宣布加碼暑假限定版，一樣可以狂吃5小時，但只限定嘉義遠百店、屏東太平洋店、基隆好食城店、新莊思源店、中壢中山東路店、信義遠百店這6家，活動持續至8月29日。

業者也提醒，嘉義遠百店、屏東太平洋店、基隆好食城店、新莊思源店、中壢中山東路店需在14:30前入座，信義遠百店需在14:00前入場，才可用餐至16:00，若是超過指定時間入場，則恢復用餐90分鐘、120分鐘（信義遠百店）。