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住高雄樂園飯店2250元起　住宿券買3送1、暢玩2000坪遊樂設施

▲▼高雄義大皇家酒店。（圖／業者提供）

▲高雄義大皇家酒店推出住宿券優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

暑假旅遊旺季到來，許多民眾趁旅展搶優惠。高雄義大皇家酒店即日起至7月28日推出「2025高雄國際夏季線上旅展」，推出住宿券優惠，包括「買3送1」，原價萬元起的雙人地中海風格山景客房限時下殺至2999元，平均每張僅需2250元，優惠效期至2026年6月30日。

義大皇家酒店坐落於高雄義大世界內，是全台唯一結合五星級度假飯店、大型購物商場與主題樂園的綜合型渡假勝地。館內擁有戶外泳池、水療池、三溫暖、健身房、兒童遊戲室等超過2000坪的休閒設施，滿足親子、情侶與好友的多樣旅遊需求。

▲▼高雄義大皇家酒店。（圖／業者提供）

▲酒店客房示意圖。

旅展期間不僅推出純住宿優惠，另有升級版的「一泊一食」套裝專案，雙人含早餐3999元，買3送1後平均每晚3000元。飯店也同步推出結合樂園門票的「玩轉義大」住房專案，每晚5188元起，即可雙人入住雅緻家庭房或山景客房，方案包含翌日自助式早餐2客與義大遊樂世界門票2張。

▲▼高雄然一酒店。（圖／業者提供）

▲高雄然一酒店將於8月開幕。（圖／業者提供，下同）

高雄御盟集團日前宣布加入萬豪國際集團奢華系列The Luxury Collection，並將旗下飯店正式更名為「THE AMNIS然一酒店」，也是台灣首間該系列酒店。酒店從即日起正式開放訂房，並於8月1日開幕，客房每晚8606元起、不含早餐。業者也表示，8月期間入住的旅客，可於館內雲垂樓享用Happy Hour。

高雄然一酒店原為高雄國際晶英行館，今年4月宣布加入萬豪國際集團The Luxury Collection系列，該系列在全球僅約131個據點。隨著高雄然一酒店的加入，象徵品牌對高雄在地潛力的肯定，更是台灣旅宿市場邁入國際奢旅舞台的重要里程。

▲▼高雄然一酒店。（圖／業者提供）

▲高雄然一酒店提供8月入住的所有旅客都可免費享用Happy Hour。

業者表示，為了符合萬豪國際集團規格，將館內28樓的雲垂樓改裝為Lounge空間，提供給萬豪集團旗下「萬豪旅享家」白金等級以上會員，於入住期間使用，並提供小點、軟性飲料與酒水。

同時為慶祝開幕，只要在8月1日至8月31日期間入住，所有住客均可到雲垂樓享用Happy Hour，使用時間為晚上7點30分至8點30分。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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