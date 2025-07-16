法朋蛋黃酥中午開賣「15分鐘完售」　2.2萬人同時上線搶購

▲法朋蛋黃酥中午開賣，15分鐘就完售。（圖／法朋提供）

記者黃士原／台北報導

有甜點界香奈兒美譽的「法朋烘焙甜點坊」，今天中午12點於官網開放中秋禮盒預購，最高2.2萬人同時上線搶購，其中欣葉聯名雙饗禮盒在5分鐘內售罄，而蛋黃酥禮盒也在15分鐘賣完。

近年來，法朋烘焙甜點坊蛋黃酥禮盒人氣越來越高，今天開放中秋節禮盒預購，其中欣葉聯名雙饗禮盒在5分鐘內售完，蛋黃酥禮盒也在15分鐘左右賣完。除了經典蛋黃酥、欣葉聯名雙饗禮盒，今天還有其他多款特色禮盒可選擇，像是包括法式鳳梨酥、香檸鳳梨酥、經典鐵盒餅乾禮盒等，其中法式鳳梨酥也很搶手。

▲欣葉聯名雙饗禮盒5分鐘即完售。（圖／法朋提供）

法朋「經典蛋黃酥禮盒」選用屏東鹹蛋黃、萬丹紅豆與嘉義洲南鹽場海鹽，外皮則以丹麥LURPAK天然奶油與日本熊本麵粉揉製而成，酥皮層層交疊，紅豆沙香氣溫潤。「欣葉聯名雙饗禮盒」內含6顆蛋黃酥與3顆綠豆椪，採用「欣葉」的招牌滷肉與干貝菜脯調製，搭配綿密綠豆沙與薄酥餅皮，是不少老饕心中最值得收藏的中秋限定款。

此外，法朋今年首度與擁有百年歷史的日本京都抹茶品牌「辻利茶舗」聯名，推出3款充滿和風韻味的中秋禮盒，分別是「匠心辻光風呂敷禮盒」、「抹茶蜂蜜綜合燒餅禮盒」及「茶香藏韻聯名禮盒」，售價680元至1680元。

▲台中不二糕餅中秋蛋黃酥8月4日開搶。（圖／不二糕餅提供）

另外，台中蛋黃酥名店「不二糕餅」日前公告個人預約相關事項，8月4日、5日、7日、8日開放個人預購，6入蛋黃酥380元，12入760元，大月綜（蛋黃酥6入+檸月酥6入）700元。

不二糕餅是由彰化不二坊第三代在台中開設的店舖，使用手工擀製的外皮，酥香可口層次分明，搭配油潤馥郁的鹹蛋黃與甜而不膩的烏豆沙，獲得許多網友推崇。

店家提醒民眾8項預訂須知：

1、限使用「不二糕餅 購物官網」預訂門市自取及宅配，每日訂單額滿即結束預購。

2、可自取及宅配出貨的日期，請詳見下方中秋個人預訂小月曆。

3、9月30日為中秋前最後出貨日，10月1日至10月18日暫停宅配。

4、「不二糕餅 購物官網」皆需註冊並登入會員才可下單，請先於中秋個人預訂開放前先註冊好會員以利訂購。

5、「不二糕餅 購物官網」： https://shop.oneonlybakery.com/

6、宅配運費另計，請參考購物官網運費計算表。

7、提供虛擬帳號付款、信用卡付款。預訂需全額付款，下訂後即不再接受改單或取消。

8、虛擬帳號付款未於訂購日+3日內全額匯款，或使用信用卡未立即刷卡付款成功，視同此筆訂單取消，恕不另行通知。