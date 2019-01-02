一秒穿越時空！隱身台北老地方　這2處懷舊眷村好拍又好逛

▲古早味的空軍三重一村。 （圖／翻攝自Facebook／空軍三重一村）

旅遊中心／綜合報導

走在繁忙的雙北市，放眼可及幾乎都是摩天大樓，可是，當你深入走進這座水泥叢林，會發現裡頭還藏著一份懷舊又古早味的驚喜！位在三重的空軍三重一村，一整片的老眷村建築改建成文青和網美基地，還有在101腳邊的四四南村，更是台北人也去不膩的悠閒漫步好去處，這個週末就帶著你的相機和手機，一起在老房裡穿越時空。

空軍三重一村

「空軍三重一村」自2018年11月正式開放參觀，這裡在第二次世界大戰期間曾為日軍的高砲陣地，國民政府遷台後，一度因提升眷村土地使用效益和都市景觀改造差點被拆除，但經過村民努力使其一再修法後，終於完整保留列為歷史建築，並形成一個「眷村文化園區」。

▲保留早期眷村建築和文化。（圖／小妞的生活旅程提供）

▲晚上的燈飾唯美浪漫。（圖／小妞的生活旅程提供）

重新修繕改造的空軍三重一村，現在除了是展示早期眷村文化的場域，同時也結合眷村及三重地區傳統工藝、表演藝術等文化發展特色產業，打造為文創發展基地，此外，眷村中更有多個現代化的展覽空間，結合互動遊戲元素，讓人一走進變身網美就拍不停！

▲眷村裡隨手拍都是風格照。（圖／翻攝自Facebook／空軍三重一村）

▲網美風的互動式展覽。（圖／小妞的生活旅程提供）

地點：新北市三重區正義南路86巷

開放時間：每周二至周日10:00 - 18:00（周一休園）

四四南村

位在101旁的四四南村，隱身在信義鬧區中，在民國37年搭建，由於住戶均為聯勤第四十四兵工廠的廠工，因而得名「四四南村」。到民國88年後，隨著眷村改建政策，住戶搬移，後在學者申請下定為市定古蹟，到了民國92年則成立信義公民會館與眷村文化公園。

▲▼四四南村充滿懷舊氛圍。（圖／翻攝自台北旅遊網）

現在的四四南村保留了台北市區難得一見的眷村遺址，斑駁的水泥牆和重新粉刷的木門窗形成活潑的對比，現在除了有美食和文藝品店家進駐，每到週末時，販賣各種手工藝品、手工甜點和創意小物的市集更成了文青聚集地，伴隨著街頭藝人的音樂表演，氛圍輕鬆愜意。

▲長澤雅美到四四南村拍攝台北私房景點。(圖／截自台灣觀光局Meet Colors!台灣影片。)

地址：臺北市信義區松勤街50號

