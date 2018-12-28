台北新開3間文青風咖啡館　還有熱騰騰特色美食！

▲台北新開特色咖啡推薦！位在大稻埕的古一小舍充滿懷舊隨性風。（圖／男子的日常生活，以下同，未經授權請勿任意翻攝）

旅遊中心／綜合報導

分散在城市裡各個角落的咖啡館，像是心靈的綠洲，提供一個喘息、緩和的機會，儘管台北已經有許多間不同風格的咖啡館，2018年依然有不少新開店加入。部落客《男子的日常生活》曾介紹過3間開幕不久的文青風咖啡，不僅在裝潢上各有特色，還有美味又獨特的料理，暖心也暖胃。喜歡探索咖啡館的你，不妨收進口袋名單，找個時間前往享受片刻的愜意時光吧！

▲裝潢走簡約風的「不然」，正好開在台北敦南誠品書店對街。（圖／男子的日常生活）

1.陽光簡約風「Brun不然」

當文青也要填飽肚子！裝潢走簡約風的「不然」，正好開在台北敦南誠品書店對街，上午7點就開始營業，除了咖啡也提供早午餐、甜點。整體空間以灰色調搭配木質桌椅，還有極佳的採光，坐在裡頭可以看著街上來往行人、街景，環境十分舒適，餐飲也受到好評。無論只是單純來享受咖啡、餐點，或者帶著一本書好好閱讀，都是不錯的選擇。

▲▼極佳的採光，坐在裡頭可以看著街上來往行人、街景。（圖／男子的日常生活）

▲早午餐也受到好評。（圖／男子的日常生活）

Brun不然

地址 : 台北市安和路一段七號

電話：(02)2772 5222

週一、週二、週日：07:00-17:30

週二、四、五、六：07:00-23:00

2.憨厚懷舊風「古一小舍」

▲「古一小舍」大稻埕人煙稀少的車道旁。（圖／男子的日常生活）

如果你喜歡純樸、懷舊風格，就來大稻埕的「古一小舍」吧！兩位來自台南的男子，從高中樂團就相識至今，一起在台北大稻埕人煙稀少的車道旁，開了這間小店。「古一」是台語「憨厚」的諧音，店內也給人一種不按牌理出牌的獨特氣質，播放著特別的古典吉他音樂，氣氛輕鬆隨性，有種來到海灘旁室內酒吧的錯覺。

▲店內散發純樸、懷舊風，也給人一種不按牌理出牌的獨特氣質。（圖／男子的日常生活）

目前只賣咖哩飯、海鮮鍋燒意麵2種餐點，還有幾款飲品、布丁等甜點，未來計畫會將更多南國的口味放進菜單裡。雖然餐點項目還不多，但十分用心有誠意，咖哩飯以15種香料每天一早新鮮熬煮，堅持不使用咖哩塊，雞肉也先煎過，而雞蛋選用紅仁蛋，搭配蔬菜，口味濃郁、香氣豐富。

而鍋燒意麵份量也相當足夠，還有以新鮮蔬菜費時熬煮的湯頭，碗裡放了鮮蝦、花枝、貢丸、甜不辣、豬肉片、蛤蠣、雞蛋、龍鬚菜等豐富配料。古一小舍的紅茶是古早味紅茶，加上柳橙片香氣提味，視覺上也十分清新。

▲咖哩飯以15種香料每天一早新鮮熬煮，堅持不使用咖哩塊。（圖／男子的日常生活）

▲鍋燒意麵份量也相當足夠，還有以新鮮蔬菜費時熬煮的湯頭。（圖／男子的日常生活）

古一小舍

地址：台北市環河北路一段113號

電話：02 2555 6011

營業時間：週一～週日：11：00～21：00（不定時公休，以官方FB公告為主）



3.綠意居家清新風「叁食」

▲走綠意清新風的「叁食」，由三位30歲的友人一起開業經營。（圖／男子的日常生活）

在國父紀念館捷運站附近、仁愛路上的「叁食」，由三位30歲的友人一起開業經營，在2018年11月試營運三週後，12月24日才正式開幕。咖啡館外館粉色素淨，還有一排戶外座位與可愛仙人掌；店內空間分成兩種不同風格區塊，一塊鄰著陽光，白淨木質氣質，搭著店主喜歡的磨石風格，另一邊則是打造出綠意居家氛圍。

▲店內另一區塊鄰著陽光，是白淨木質氣質。（圖／男子的日常生活）

叁食提供咖啡、茶、牛奶飲和果汁，另外還有厚吐司、飯麵等餐點，其中「栗子燒雞飯」製作相當不馬虎，肉質鹹甜有嚼勁，另附3種小菜，包括使用日本醬油滷過的日式溏心蛋，香氣十足口感Q彈，飲品也清新有特色。

▲餐點十分不馬虎，「栗子燒雞飯」還有日式溏心蛋。（圖／男子的日常生活）

叁食

電話：02-2758-0170

地址：台北市信義區仁愛路四段440號1樓

營業時間：12：00－20：00

店休為不定期，會事先公告於臉書