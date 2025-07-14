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涮乃葉平日午餐5小時吃到飽回歸　全台6門市8/29前限時供應

▲涮乃葉。（圖／取自涮乃葉臉書）

▲涮乃葉再推出平日午餐「不限時」活動。（圖／取自涮乃葉臉書）

記者黃士原／台北報導

日式涮涮鍋吃到飽「涮乃葉」之前推出的平日午餐「不限時」大受好評，5月29日結束後一直有消費者敲碗加碼，而業者也聽到民眾心聲，日前宣布加碼暑假限定版，於全台6家指定分店登場，活動時間即日起至8月29日。

日式涮涮鍋「涮乃葉」主打火鍋吃到飽，一般用餐時間為100分鐘，少數分店拉長到120分鐘，之前曾推出平日午餐「不限時」活動大受好評，可以從早上11點一路吃到下午4點。業者日前宣布加碼暑假限定版，一樣可以狂吃5小時，但只限定嘉義遠百店、屏東太平洋店、基隆好食城店、新莊思源店、中壢中山東路店、信義遠百店這6家，活動持續至8月29日。

▲涮乃葉自助吧的新鮮蔬菜都能無限取用。（圖／取自涮乃葉臉書）

業者也提醒，嘉義遠百店、屏東太平洋店、基隆好食城店、新莊思源店、中壢中山東路店需在14:30前入座，信義遠百店需在14:00前入場，才可用餐至16:00，若是超過指定時間入場，則恢復用餐90分鐘、120分鐘（信義遠百店）。

涮乃葉餐點價位依選擇肉品套餐而有所不同，以信義遠百店為例，最低是豬肉+雞肉套餐（午餐520元、晚餐及假日570元），最高是美國和牛+海鮮套餐（午餐800元、晚餐及假日850元）。除了主食肉品會由服務生送上桌，中央島區提供30款新鮮蔬菜都是自助取用，從高麗菜、地瓜葉、茼蒿到杏鮑菇、木耳、金針菇都有，另外還提供飲料、甜點與冰淇淋，也是無限供應，想吃多少就拿多少。

▲王品「聚日式鍋物」延長平日下午用餐時間。（圖／記者黃士原攝）

另外，12月31日前，王品「聚日式鍋物」也延長平日下午用餐時間，周一至周五下午1點30分至3點進店裡用餐，可以一直待到5點，等於最長可以吃滿3.5小時，朋友相聚可盡情暢聊。

「聚日式鍋物」是王品集團旗下元老級品牌，除了經典雙人海陸瀑布聚、高人氣聚寶熊牛奶湯和麻辣湯外，還有多款消費者熱愛的日式湯頭，自助吧還有多達150多種品項無限吃到飽。

關鍵字： 美食雲 涮乃葉 吃到飽不限時 火鍋吃到飽

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