日本廉航「ZIPAIR」10月首航台灣　有平躺商務艙、免費WiFi

▲日本航空旗下的中長程線廉價航空品牌「ZIPAIR」將首航台灣。（圖／翻攝自Facebook／ZIPAIRTokyoTH）

記者蔡玟君／綜合報導

日本航空旗下中長程線廉價航空品牌「ZIPAIR」要來台灣了！易飛網與航空業者合作獨家包機，推出雙十連假唯一航次的「台北－東京」包機首航，讓台灣人也能體驗這間低調卻提供高質感飛行體驗的航空品牌。

ZIPAIR全名為「ZIPAIR Tokyo」，由日本航空於2019年創立，以東京成田國際機場為營運據點，專注於亞洲及美洲等中長程國際航線，並以波音787-8夢幻客機機型執飛，目前航點已有曼谷、首爾仁川、馬尼拉、新加坡、夏威夷、溫哥華、舊金山、洛杉磯、聖荷西、休士頓。

▲▼ZIPAIR有平躺式商務艙。（圖／翻攝自ZIPAIR官網）

機艙內採全黑皮革座椅與寬敞座位空間，提供有廉航少見的反魚骨式商務艙，讓旅客可全平躺，並設有貴賓室服務；經濟艙座椅間距約79公分，提供比其他廉航更寬敞的腿部空間，所有座位都設有插座，椅背原本作為機上娛樂的位置改為可放置平板的架子，另外搭配餐桌，讓旅客可一邊用餐一邊使用平板看影片；機內更提供免費WiFi服務。

▲經濟艙座位。（圖／翻攝自ZIPAIR官網）

▲椅背原本作為機上娛樂的部分改為平板支架。（圖／記者蔡玟君攝）

此次易飛網與ZIPAIR合作推出10月8日出發的唯一包機航次採「早去晚回」時間帶，出發時間為台灣時間早上6點20分，回程出發時間為日本時間晚上8點，業者目前提供團體與半自助行程，每人最低2萬3900元起。

▲易遊網則推出曼谷來回機票優惠。（圖／記者蔡玟君攝）

易遊網則攜手中租控股旗下「zingala銀角零卡」，提供無卡分期付款選擇，搶攻全台約六百萬無卡消費族群，進一步降低出國門檻。同時也祭出機票優惠，包括曼谷來回票價6901元起、飛澳門來回含稅5303元起、飛首爾來回含稅8312元起。

易遊網觀察，消費者的旅遊消費態度，從疫後的「報復性消費」轉向更加理性、有計畫性的「策略型消費」。即便旅遊依舊是許多人重要的生活娛樂支出，但在大環境不確定性與物價壓力下，消費者對於可支配所得的運用更趨謹慎，傾向精打細算、分配合理的旅遊預算。

為歡慶全新支付服務上線，即日起至8月31日止推出「zingala銀角零卡」專屬優惠活動，全站單筆消費滿5000元，輸入指定折扣碼可現折500元，指定日限定折600元；銀角零卡新戶，加碼再回饋200元中租Coin。