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麻古茶坊「2款新飲品」開賣　酪梨甘露10縣市搶先喝

▲▼麻古茶坊推出2款新品「酪梨甘露」、「柚香翡翠」。（圖／麻古茶坊提供）

▲麻古茶坊推出2款新飲品。（圖／麻古茶坊提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「麻古茶坊」今夏推出2款全新飲品，北部10縣市搶先喝「酪梨甘露」，是濃郁酪梨冰沙搭配芒果果粒、綠茶凍的組合，「柚香翡翠」則是茉莉綠茶結合手工葡萄柚原汁，即日起正式開賣。

麻古茶坊推出全新「酪梨甘露」，選用綿密酪梨冰沙搭配香濃牛奶做為基底，再加入滿滿芒果果粒、滑嫩綠茶凍增添咀嚼口感，即日起於北部10縣市搶先上市，包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣，提醒販售門市不含新竹園區F12P1、F12P7商場；北、中、東部售價90元，南部售價85元。

▲▼麻古茶坊推出2款新品「酪梨甘露」、「柚香翡翠」。（圖／麻古茶坊提供）

▲「柚香翡翠」選用茉莉綠茶搭配100%現榨葡萄柚原汁。

另一款「柚香翡翠」則選用茉莉綠茶搭配100%現榨葡萄柚原汁，每一口都能喝到濃郁茶香、果香；北、東部售價70元，中部售價65元，南部售價55元，提醒部分門市售價略有不同依門市公告為準。

▲▼康青龍推出全新「桑葚果茶」系列。（圖／康青龍提供）

▲康青龍推出全新「桑葚果茶」系列。（圖／康青龍提供）

康青龍也宣布推出最新「桑葚果茶」系列，一共有2款飲品選擇，「桑涼一夏」是以大吉嶺紅茶作為茶底，搭配濃郁桑葚、酸香檸檬，再佐以Q彈多汁椰果；「桑荔一杯」則選用飽滿桑葚結合香甜荔枝，再加入滑順金萱茶凍、清脆蘋果片，2杯售價皆為60元，7月16日起正式上市。

為歡慶新品上市，7月16日起至7月22日於龍來訂祭出「桑涼一夏買1送1」券，每人限領2張、領完為止，限於龍來訂線上點餐使用，兌換期限至7月31日；7月23日至8月5日龍來訂再加碼凡購買2杯「桑荔一杯」享優惠價89元。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 麻古茶坊 康青龍

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