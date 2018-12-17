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香草航空2019年10月底結束營業　高雄直飛東京暫時搭不到

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香草航空飛機實樣圖。(圖／取自香草航空粉絲專頁)

▲香草航空飛機實樣圖。（圖／取自香草航空粉絲專頁）

旅遊中心／綜合報導

香草航空17日宣布，將於2019年10月26日結束運營，未來將與另一日本廉航「樂桃航空」合併，而目前香草航空所擁有的國際航線中，將會廢止3條國際航間，其他10條航線將移轉由樂桃航空負責營運，而在負責交接期間，高雄－東京直飛航線預計將會有一段空窗期。

香草航空目前擁有日本國內7條路線、6條國際線，從2019年3月底至5月底為止，將陸續廢除成田－函館、那覇－石垣和成田－香港3條航線，等待與樂桃航空合併後才會部分復飛。

▲▼香草航空。（圖／翻攝自香草航空臉書專頁）

▲香草航空明年即將與樂桃航空合併。（圖／翻攝自香草航空臉書專頁）

在國際線部分，香草航空將從5月7日起率先收掉関西－台北（桃園）航線，接著於5月31日收掉那覇－台北航線，其他台灣直飛日本航線也會於10月底前收掉，並轉由樂桃航空運營。

其中高雄小港直飛東京成田航線，預計在9月30日收掉，根據樂桃航空目前規劃，預計會於2019年冬天航班時宣布復飛時間，但確切日期尚未確認，因此將會有一段空窗期。

香草航空移轉樂桃航空航線（國際線）

1.台北（桃園）－關西國際機場　5月7日香草航空停飛，6月29日樂桃航空增班
2.台北（桃園）－沖繩那霸機場　5月31日香草航空停飛，6月28日樂桃航空增班
3.高雄小港－東京成田機場　9月30日香草航空停飛，樂桃航空預計2019／20冬季航班開航
4.台北（桃園）－東京成田機場　10月26日香草航空停飛，樂桃航空預計2019／20冬季航班開航
5.台北（桃園）－福岡國際機場　10月26日香草航空停飛，樂桃航空預計2019／20冬季航班開航

香草航空廢除航線

1.香港國際機場－東京成田機場　5月31日停飛
2.沖繩那霸機場－石垣機場　5月31日停飛
3.東京成田國際機場－北海道函館機場　3月30日停飛

關鍵字： 香草航空 廉價航空 日韓風 日本旅遊 LCC 廉航旅遊

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