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2019新竹過好年！超萌主角「小豬太空人」現身東門城

點評：可以好好期待今年的燈會啦！！
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▲▼2019新竹過好年主燈「小豬太空人」。（圖／ㄚ綾綾單眼皮大眼睛提供）

▲2019新竹過好年活動的主燈為「小豬太空人」。

旅遊中心／綜合報導　圖／跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣ㄚ綾綾單眼皮大眼睛

2019年的生肖為「豬」，有不少搭上了豬年的風潮而推出的產品，在藝術展品或是活動的部分也有許多以「豬」為主題，這次跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣ㄚ綾綾單眼皮大眼睛前往了新竹的東門城，欣賞因應豬年到來而打造的燈飾！

▲▼2019新竹過好年主燈「小豬太空人」。（圖／ㄚ綾綾單眼皮大眼睛提供）

▲▼小豬太空人的藝術燈區在新竹東門城。

▲▼2019新竹過好年主燈「小豬太空人」。（圖／ㄚ綾綾單眼皮大眼睛提供）

踢小米提到，新竹市政府將舉辦的「2019新竹過好年」活動主題為「探索」，不管是過去太空人在月球探索著未知的世界與現今台灣也發射衛星，兩者都反映出科技往前邁進的同時，為人們帶來的幸福的生活，更是發展的初衷。

▲▼2019新竹過好年主燈「小豬太空人」。（圖／跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣提供）

▲▼活動主題為「探索」，代表著無論是過去、現在或未來，科技往前邁進是為了替人類帶來幸福而發展的初衷。

▲▼2019新竹過好年主燈「小豬太空人」。（圖／跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣提供）

▲▼2019新竹過好年主燈「小豬太空人」。（圖／ㄚ綾綾單眼皮大眼睛提供）

▲▼此次主燈是由國際團隊與清華大學學生一同創作完成。

▲▼2019新竹過好年主燈「小豬太空人」。（圖／跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣提供）

ㄚ綾綾表示，這次的主燈造型為8尺高的「小豬太空人」，是國際藝術家森岡厚次、日本京都造型藝術大學團隊與清華大學學生一同創作，ㄚ綾綾認為全身著太空裝的小豬且一手拿著望遠鏡，不管是哪個角度看都相當討喜！另外，她也分享，在01月25日開幕當天現場打卡會贈送小紀念品，而且表演嘉賓為宇宙人樂團，想要看看小豬太空人本尊、聽聽音樂的朋友，別錯過了！

小豬太空人　藝術燈區
開幕日期：2019/1/25(五) 18:30
開幕地點：新竹東門城 （中央路府後街口）
開幕表演：宇宙人樂團
展出日期：2019/1/25(五) 18:30 ~2019/2/24(日) 17：30－23：00

關鍵字： ㄚ綾綾單眼皮大眼睛 跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣 小豬太空人 2019燈會 燈會 新竹旅遊

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