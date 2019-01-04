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新竹散步甜食舒芙蕾　法式香檸爽口、螞蟻人最愛奶茶醬瀑布

點評：有珍珠的甜點都很無敵><
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▲▼新竹王子神谷日式舒芙蕾鬆餅。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供）

▲位在新竹城隍廟附近的王子神谷日式舒芙蕾鬆餅成為近期相當熱門的散步甜食。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

午後和情人牽著手或是拉著家人朋友，一起在家裡附近的街道走走，散散步，再一起分享一份甜食，這樣的時光是不是特別令人嚮往呢？和喜歡的人漫步不一定能隨時回味，但是一同品嘗的食物想念之時，吃一口好像也能感受到當時的情景。安妮的天空 - 旅遊美食親子札記在新竹城隍廟附近發現了一家日式舒芙蕾鬆餅，以散步甜點的方式販賣，想吃就能馬上買一份療癒自己！

▲▼新竹王子神谷日式舒芙蕾鬆餅。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供）

▲▼待白嫩的鬆餅醬煎至兩面金黃就可以起鍋。

▲▼新竹王子神谷日式舒芙蕾鬆餅。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供）

將打好的原料一球一球的擠在鐵盤中，像雲朵般的柔白模樣，經過長時間的煎烤，直到兩面皆呈現金黃色就可以起鍋了！安妮提到，一份舒芙蕾的製作時間大約等5－10分鐘，想吃到現做的柔嫩口感，就需要稍候了。而她當天品嘗的是伯爵奶茶及法式香檸口味，安妮認為分量不小的舒芙蕾並不會過於濕潤，甜度且剛剛好，而前者的奶茶醬滑順且香氣十足，搭配上蓬鬆帶有紮實感的鬆餅，綿密的口感相當契合，而珍珠的的Ｑ彈更增加了不同層次。

▲▼新竹王子神谷日式舒芙蕾鬆餅。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供）

▲▼滑順的伯爵奶茶醬與珍珠搭上蓬鬆的舒芙蕾，獲得許多人的青睞。

▲▼新竹王子神谷日式舒芙蕾鬆餅。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供）

另外，不是螞蟻人的朋友可以選擇店內的人氣款－法式香檸，安妮表示，乳白色的香檸醬淋在舒芙蕾上，撒點清檸檬皮，襯托出微酸的檸檬香氣，令她驚訝的是香檸口味也有加上珍珠，而檸檬的果香，與甜絲絲的珍珠吃起來頗為爽口，安妮也建議不愛吃甜食的人可以考慮法式香檸。下次到新竹城隍廟吃過一輪美食後，來點舒芙蕾當作飯後甜點最適合不過！

▲▼新竹王子神谷日式舒芙蕾鬆餅。（圖／安妮的天空 - 旅遊美食親子札記提供）

▲不嗜甜食的人可以嘗試較為爽口的店內人氣款法式香檸。

王子神谷 日式厚鬆餅

地址：新竹市中山路128號
電話：0986599675
營業時間：14：00－賣完為止

關鍵字： 安妮的天空 - 旅遊美食親子札記 王子神谷日式厚鬆餅 法式香檸 伯爵奶茶 舒芙蕾 新竹美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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