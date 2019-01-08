藏身新竹巷弄的老宅咖啡　沈溺在純白空間享受慢生活

點評：裝潢和氣氛都超級好的！

文、圖／規小孫

最後或許會發現，到頭來最喜歡的那些，都有種相似的感覺。隨著這幾年四處旅行的回憶累積，漸漸的發現某些喜歡是如此的相似、如此的如出一轍，就好像台北的三徑就荒、嘉義的 come home、霜空，和新竹這個令我印象深刻的「Hidden off」。

該說這些咖啡店的style偏日系、偏韓系？！還是這些宛如藝術品的咖啡店，其實都在寫著關於這個時代的咖啡故事。而我們也在一間間的相遇之後，累積了我們對於「咖啡時光」甚至是「茶空間」的無限想像，喝咖啡再也不只是喝杯咖啡而已，因為這些空間的主人們，正在撰寫一部部屬於每個城市的咖啡自傳。

從小在新竹長大的自己，那是個只知道唸書的小高中生。加上家裡的環境，所以很難有機會到處吃吃喝喝～不過小時候對新竹茶店的印象，大概就是大茶壺、耕讀園這些，沒想過有著「美食沙漠」之稱的新竹，最近開了好多好美的店！就拿這間「Hidden off」來說，它真的非常隱密也非常低調，甚至如果你不認真照著 Google導航找，真的會找不到它。

躲在大約一兩個人寬的小小巷子裡，若非入口處的那個白色小燈箱，我想就算有導航，還是會讓人很疑惑。安靜的巷子讓我們躡手躡腳了起來，眼見到熟悉的英文字樣，確定了店門便輕輕的推開它～結果一樓還是讓我們疑惑了？這是一間賣衣服的店嗎？這裡真的是咖啡店嗎？

當然是的！因為推開門的小動作，迎來了招呼我們的店員（不知道是不是就是老闆娘們？）一樓的確是賣衣服的地方，而且一樓的最裡頭還有個半開放式的大廚房～ 遠遠的望著令人好生羨慕！雖然「Hidden off」是一間老宅，但屋裡巧妙的迎進了白天裡的自然光～而那陽光就這樣肆無忌憚的灑在了廚房裡，滿滿食材與器材的廚房頓時吸引住我的目光，想著能在這裡做菜給心愛的人吃，肯定很幸福。

親切的店員和我們說，往裡頭、上頭的房間瞧瞧，你們看到的位置都可以坐喔。於是第一組客人的我們，像是探險般一個一個房間尋寶，找尋那個讓我們只想發懶的位置。但說真的，「Hidden off」老宅裡的每個房間都好美，那種不多做誇飾，乾淨、純粹的美。加上充滿味道的老件、桌椅，點綴在這一間間的白色房間裡，讓人誤以為自己到了哪個人間仙境！美的太仙境了！

每間房間都有自己的特色，而每個角落都是 Instagram 上的經典～不管妳是喜歡拍照的網美，還是純粹喜歡美的空間的文青，在「Hidden off」你（妳）會發現自己哪兒都想坐、哪兒都想待。 尤其那放在角落裡的一棵綠意、放在木桌上的一張圖畫，或者不知道為什麼在牆面出現的一個孔洞，都會讓人深陷迷戀上它的心境，甚至反過來思考，自己家附近是否有這樣類似的地方呢？

嚴格來說「Hidden off」並不算早午餐店，甚至多數人應該把它定位成咖啡店！所以中午前就到的我們，換得了第一組客人的空白時光，卻也小小的失去了午後的甜點。但其實很 ok！因為那天我們在「Hidden off」品嚐到的兩道輕食鹹點，也讓我們很滿意～尤其是這個「蛋沙拉吐司」，絕對是我們對「Hidden off」最深的記憶！明明看起來這麼簡單，怎麼可以這麼好吃啊～

蛋沙拉吐司 $150

真心覺得「Hidden off」的老闆肯定很有氣質，因為這裡的餐點每個擺盤都好有氣質啊～明明就只是一道蛋沙拉吐司，放在竹編的托盤裡感覺就是不一樣！除了蛋沙拉吐司之外，還有一小碟胡麻口味的沙拉，鴻喜菇、小蕃茄和綠色葉子在陽光旁顯得特別迷人。而主角蛋沙拉吐司，肯定是我們目前吃過最好吃的蛋沙拉了！因為那層蛋沙拉足足快一公分的厚度，陽光黃般的色澤很溫暖，吃起來也是暖呼呼的迷人滋味～最重要的是，連下頭那塊厚片吐司也烤的好好吃！外酥內鬆軟，搭配著蛋沙拉一口咬下去，好吃到會讓人豎起大拇指！

青醬蛋開放性三明治 $150

友人點的「青醬蛋開放性三明治」也超美～兩塊有點硬有點嚼勁的法國吐司，上頭有著厚厚一層青醬，青醬和法國吐司一起烤過再擺上蛋黃半熟的糖心蛋。一旁在隨性的撲上滿滿的生菜，有紅有綠的、有黃有褐的好自然、好天然的氛圍，不得不說「Hidden off」不只很有氣質，連餐點都好有意境。外貌協會如我，光是用眼睛看就已經給它滿分了！更何況吃進嘴裡的心情，早已無法自拔的愛上它了。

季節水果茶 $130

季節水果特調 氣泡飲 $130

如果你（妳）和我們一樣，喜歡喝氣泡飲，那「Hidden off」的「季節水果特調」不只好喝，還很美。若不喜歡氣泡口感，那「季節水果茶」也不錯！兩杯都有著新鮮的水果切片入杯，而且色彩很美的有柳橙的黃、檸檬的綠和葡萄柚的紅。雖然不算大杯，但搭配著鹹點甜點都好、白天午後都好，當然「Hidden off」也有許多咖啡可以選擇。





雖然太早來，以致於沒吃到甜點。但能有這樣的鹹點，當我們那次與「Hidden off」的相遇，心裡是滿足的～而且因為避開了熱門的甜點時間，反到讓我們很悠閒的享受了兩個人的小房間（偷笑）。在那房間裡我們聊著、拍著、吃著、笑著，品嚐好吃的東西有懂得欣賞的彼此一起，我想那就是最幸福的事了！

Hidden of

地址：新竹市北區西門街135號

電話：03 528 1110

營業時間：10:30～20:00（週四休

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