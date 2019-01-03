薰衣草花開正美！新竹漫步紫色花海、打卡愛情車站一日遊

▲現在正值薰衣草花季。（資料照／翻攝自薰衣草森林粉絲專頁）

記者于佳云／綜合報導

冬天不只是梅花和櫻花的季節，那淡雅芬芳、帶著魔幻紫色的薰衣草也到了開得最茂盛的時候。在2018年5月重新開幕的薰衣草森林新竹尖石店，現在正迎來薰衣草最美花季，可以趁此時到尖石賞花、和戀人到合興車站約會、內灣老街吃小吃，規劃一趟浪漫的尖石一日遊。

▲薰衣草森林尖石店。（資料照／翻攝自薰衣草森林粉絲專頁）

新竹熱門旅遊景點薰衣草森林尖石店在2018年5月重新回歸，喚回許多人心中的唯美約會出遊記憶。而自2018年11月開始，園內的紫色薰衣草開始陸續開花，到了今年1、2月則來最美花期。薰衣草森林尖石店表示，現在正是園內薰衣草開得最好、最漂亮的時候，適逢薰衣草節，園區還有特製薰衣草餐點和每週末的祈福儀式，讓這股紫色魔力在尖石蔓延。

▲▼1、2月是薰衣草開得最茂盛的時節。（資料照／翻攝自薰衣草森林粉絲專頁）

除了到薰衣草森林漫步、賞花，到了尖石鄉也別忘去合興車站走走。由廢棄車站改造的合興車站，在經過整修後煥然一新，成了吸引戀人造訪拍照的「愛情車站」。日式風格建築、掛著古董時鐘的愛情候車室、敲響幸福的許願鐘等，甜而不膩的戀愛氛圍讓人忍不住牽著另一半的手狂拍！

▲▼超適合情侶拍照的合興車站。（圖／熊提供）

逛得累了想填飽肚子，不妨就到內灣老街上發掘特色小吃。位在橫山鄉的內灣老街，沿街可見多種讓人流口水的客家在地美食，香噴噴的野薑花粽、客家麻糬和客家擂茶等，還能到老街口的內灣吊橋散散步，欣賞兩側的翠綠山景。如果碰上好天氣，再到2018年新開放的青蛙石天空步道走走，來趟放鬆悠閒的一日遊。

▲▼好逛又好吃的內灣老街。（圖／記者周姈姈攝）

▲青蛙石天空步道。（圖／翻攝自YouTube，網友蔡翔貞提供）