台北中山站老屋咖啡秘境　獨棟建築有叢林風陽台好愜意

點評：高中的時候最常跟女朋友在這裡唸書

文、圖／周花花

說到捷運中山站一帶的老房子咖啡館，《光一敘集》絕對佔有一席之地，別有洞天的陽台設計，彷彿都市叢林一般，讓市中心多了愜意綠意，拍照打卡風潮始終不減，走上磨石子階梯，用一杯咖啡的時間，好好感受台北的城市魅力。店址位在中山北路二段巷弄內、靠近光點台北，從捷運中山站3號出口、4號出口出來，約步行3分鐘可抵達。

一樓入口處沒有顯眼招牌，門面相當低調，建議存著地址「20巷2-2號」，開啟google map會比較好找。

櫃台在二樓，大家可先至此處詢問是否有空位，兩次來訪都坐在二樓，我很喜歡一家咖啡館環繞著吧檯的座位，搖滾區最迷人。

走上三樓、四樓，皆保留些許老房子意象，每個角落都很好拍，頂樓陽台應該是最多人對《光一敘集》的印象，台北市中心能有這樣的景色，真的已經不多了。晴朗好天氣和三五好友坐在這裡，吃份早午餐、喝杯咖啡聊聊天，享受整個下午的悠閒。

用餐時間假日限時兩小時，若人潮較少或是沒有客滿則是不限時的，平日來訪的話，可以悠哉地看看書、打打電腦，店內提供無線網路wifi、免費插座。

《光一敘集》菜單如下，內用每人低消一杯飲料或一份餐點，不用收一成服務費。主食類有全時段早午餐、三明治、布丁法式吐司、沙拉；飲料則是健康果昔、茶飲、歐蕾、義式咖啡、手沖咖啡、精釀啤酒，餐點選擇不少，連素食者的用餐需求都考慮進去，是很貼心的menu設計。

每日甜點請至甜點櫃上選購，飲料和甜點一起點的話，可折扣50元優惠

拿鐵—160元

使用的是自家配方豆「龐克三號」，簡單拉個花出杯，溫度和風味都溫溫的，核桃香、楓糖甜感，擺涼後有微微柑橘酸，好久沒在咖啡館點拿鐵了，好大一杯喝完其實有點飽啊。

綜合水果法式吐司—230元

將法國長棍麵包，浸泡在牛奶蛋液中12小時，慢工細製讓法式吐司呈現外脆內軟口感，就像是布丁一樣。

一旁搭配焦糖核果、優格、肉桂粉，可以沾著吃，自行變化出不同風味，每一口當存在著驚喜，我個人是比較喜歡淋上楓糖的搭配，法式吐司怎能缺少這個黃金拍檔呢？！

季節水果有草莓、奇異果、藍莓、香蕉，選得有甜又新鮮，是一份兼具飽足感與美味的早午餐。

檸檬起司雙重奏—150元

檸檬餡、澳洲奶油起司、消化餅乾層層堆疊，再以鮮奶油、糖漬柳橙、迷迭香裝飾，搭配飲料折50元，是很夠誠意的優惠，酸甜檸檬和奶香起司組合起來相當對味，甜度對我來說稍高一些，建議搭配著咖啡一起吃。

《光一敘集》賣著一份老宅愜意，緩慢了這個城市的步調，就像冬日陽光般和煦，若有包場活動、作品展覽、攝影租借、產品發表會、公司會議、慶生party等需求，這裡的場地十分適合，交通也很方便呢～

光一敘集

地址：台北市中山區中山北路二段20巷2-2號

電話：02 2531 0877

營業時間：週一-週五10:00–20:45、週六週日09:00–20:45