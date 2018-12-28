瞬間客滿！台北中山人氣老字號鐵板燒　海陸雙享只要270元

點評：海陸只要270元就可以一次滿足耶><不用擔心選擇困難了！

文、圖／周花花

《葫蘆小郭鐵板燒》是我名單中，最難吃到的人氣店之一，來過兩次全都客滿，現場要排上一個小時，再者就是遇到不定期公休，第五次挑戰總算讓我吃到他啦！海鮮、肉品雙主餐，單人套餐價最便宜只要270元，吃過一次就會知道為什麼人氣會這麼高，真的是新鮮好吃cp值高！

葫蘆小郭鐵板燒

推薦指數：★★★★☆ 4顆星

一句短評：台北平價鐵板燒推薦，行天宮附近美食餐廳，海鮮便宜又好吃

店址位在錦州街上、錦州公園對面，靠近新生北路高架橋、中原街、吉林路，是中山區在地人吃飯好所在，從捷運中山國小站3號出口出來，約步行7分鐘，捷運行天宮站號出口過來，約步行5分鐘，搭到哪站都可以，民國76年開業的《葫蘆小郭鐵板燒》，營業已逾30個年頭，是許多中山區居民，從小吃到大的老味道，離我家也只有一橋之隔，記憶中生意一直很好。

《葫蘆小郭鐵板燒》用餐方式如下

簡單來說，就是不能電話、網路訂位，全都必須現場候位，人數到齊才可入座，比較特別的是，除了登記候位資訊外，在等的時候就必須先點餐，點好交回給服務人員，才算完成預約，所以想吃什麼一開始就要決定好，若是現場才在想的話，可能就會被其他客人搶先了

鐵板燒的座位全環繞著鐵板區，總計只有18席，一瞬間就滿了，師傅料理的動作快速俐落，從入座到結帳離開，大約是40分鐘左右，一輪保守估計抓一小時，大家可自行推估排隊時間，再決定要不要等，建議跟我們一樣，在開店前15分鐘就抵達店門口，順利地在第一輪入座吃午餐。

《葫蘆小郭鐵板燒》菜單如下，每人低消160元

套餐附青菜、白飯，單點海鮮、肉品，則只有附青菜沒有白飯，初訪請直接在左上方套餐中挑一樣吧，全都是海陸雙主菜，賣這價格真的是便宜。





我們今天兩人都是點A餐，一人300元吃完相當飽，飲料、湯品擺在自助區，是可以無限續喝到飽的，想喝自己拿就好

套餐才有附的一碗白飯

青菜：高麗菜、豆芽菜

好像每一家台式鐵板燒都是這兩樣青菜的組合，菜本身選得不錯有甜有脆，蒜頭爆香、黑胡椒調味，不會太油已達水準之上

蚵蛋

《葫蘆小郭鐵板燒》的招牌菜之一，不專業估計點餐率達70%以上，我一定要說，這蚵蛋還真是好吃，蚵仔大顆要鮮美，恰到好處的熟度鮮甜多汁，和雞蛋組成絕妙好滋味，加點辣更是提香過癮，一吃愛上真的必點！

軟絲

我極少在平價鐵板燒吃到滿意的海鮮，基本上也不太敢點，但今天吃到兩品都非常滿意，推薦指數更勝肉品，新鮮度好是其一，日式醬油的微甜調味，和海鮮也很搭，邊吃邊和朋友討論著，再訪《葫蘆小郭鐵板燒》一定要試試蝦子

沙朗牛排

牛排口感是嫩的，但不是自然的嫩，以這價位的便宜鐵板燒來說，似乎是可以預期的，只是不太和我胃口，其實《葫蘆小郭鐵板燒》口味偏重，加上調味方式一致，蔥、洋蔥、大蒜、日式醬油等幾者的組合，吃到肉品的時候，味覺已經偏向疲乏，再訪可能會直接跟師傅說，不要太鹹，辣度也小辣就好

雞排

相較之下，我比較喜歡雞排的表現，使用的是雞腿部位，煎得皮酥肉嫩，挺多汁的

餐點份量看似沒有很多，但因為有湯有飯，吃完還是蠻飽的，整體來說，《葫蘆小郭鐵板燒》海鮮的推薦指數更勝肉品，或許之後點菲力牛排試試，吃過的朋友表示很優秀，以單人套餐300元左右的價錢，能在台北市吃到海陸雙享鐵板燒，我覺得cp值真的超級高，想吃記得提早來排隊啊！

葫蘆小郭鐵板燒

地址：台北市中山區錦州街166號

電話：02 2521 4184

營業時間：週二－週日11：30－14：00、17：30－20：00 （週一公休）