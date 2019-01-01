台北合江街平價帕里尼　超多口味百元有找、還有現打果汁

點評：在這麼紓壓的地方吃飯最享受了

文、圖／周花花

和《Cocorico小食店》的初次見面，是15年春末，那時還只是一間隱身四平商圈的小店，現今已搬遷至合江街，多了不少內用座位，更接近老闆心中的夢想：Life is not a business.百元價位的平價帕里尼、咖啡、新鮮果汁，提供松江南京、南京復興附近上班族，無負擔的輕食選擇，以價格與環境來說，確實值得推薦

Cocorico小食店

推薦指數：★★★★☆ 4顆星

一句短評：台北好吃平價帕尼尼推薦，內用外帶都適合，再來杯咖啡果汁吧

店址位在合江街巷內、緊鄰朱昌公園，靠近長春路、建國北路二段、龍江路，附近商辦大樓雲集，最近的捷運為松江南京站、南京復興站，出口出來後均約是步行10分鐘的路程。

「COCORICO」，意即公雞鳴叫聲，狀聲詞也亦為歡呼勝利之意，開店是每個人的夢想，也是老闆的夢想，於是親手打造一個夢想。

上述這段話，擷至店家臉書粉絲團，年輕老闆幽默風趣，聊起天來毫無距離感，從菜單設計到店內裝潢，可以感受到老闆厚實藝文底子，隨時散發文青魂。

相較於原店，搬家過後的《Cocorico小食店》，提供了更舒適的內用座位，讓帕里尼不在侷限是個外帶美食，利用這份三明治的時間，讓汲營的生活步調，得以獲得片刻緩和。

《Cocorico小食店》菜單如下，內用低消每人一杯飲料，不收服務費，提供免費無線網路wifi，若要使用插座的話，就自由樂捐，用餐時間基本上限制兩小時，但如果無人候位，老闆是不會趕人的，可以一直坐。

帕里尼三明治有相當多種口味，價格落在110元-150元，搭配飲料折扣20元，其餘餐點還有法式布里歐、沙拉，飲料類則是現打果汁、蔬果汁、咖啡、英國皇家泰勒茶品、牛奶。

牆上小黑板藏著新菜色，或是當日限定的驚喜，手做甜點則寫在櫃台前，《Cocorico小食店》提供的餐點選擇真的是豐富。

西西里檸檬冰咖啡—120元

一上桌，讓我忍不住笑說：這西西里也太大杯，double espresso、檸檬汁，shake冰鎮帶著解熱金黃泡沫，中焙配方豆以巴西、耶加雪菲幾支混合，或許是因為暖冬實在太熱，所以body呈現較為輕薄，檸檬酸甜為主調，伴著咖啡香，比較偏飲料的一杯，大眾接受度應該很高～

奶油南瓜濃湯—100元

從粉絲團上看來，濃湯是用當季栗子南瓜、東昇南瓜、馬鈴薯、紅蘿蔔、蔬菜高湯熬煮，以天然食材熬出的自然濃稠，喝到最後一口覺得膩，除了南瓜外，紅蘿蔔的甜味也蠻明顯的，同樣很大一杯，《Cocorico小食店》低消雖然是飲料，但份量都給得很實在，價格不貴還有組合優惠，有認真在做啦！

辣味烤起士帕里尼—110元

所有的帕里尼皆是切達、馬茲瑞拉兩種起司的組合，厚片吐司壓成帕里尼，表面該有的酥脆度有呈現出來，以這個價錢來說，我覺得有達水準。辣味烤起士帕里尼裡頭夾有墨西哥辣椒，酸中帶辣、吃來過癮，沒有夾肉素食者也能吃，只是風味上自然不比包肉的來得有層次。

今天的帕里尼皆附小份優格水果，平衡生活之餘，同時平衡一下營養。

泰式打拋豬肉帕里尼—150元

豬絞肉以羅勒、義大利紅醬拌炒，調味走勢是泰式沒錯，但應該沒加入蒜頭、魚露(或是放很少)，整體算是比較高雅的風味。不得不說，《Cocorico小食店》在用料方面，真的毫不手軟，每一口都能吃到滿滿打拋豬肉，肉食主義者並能吃得過癮。

芋泥起司帕里尼—120元

身為一個終極芋頭控，第一眼就在小黑板上相中他，粉絲團上說，甜內餡是用芋頭、紫地瓜悶蒸，再加入奶油、三温糖、牛奶調味。芋泥口感綿密滑順，但甜度對我來說，稍微高了一點，建議留點鹹食穿插著吃，才不會太過膩口。

恭喜《Cocorico小食店》搬新家了(雖然也過兩年多)，但能這樣一直堅持在自己的理想上，平衡工作、熱愛生活，實屬一件不易的事，看著同為七年級的老闆如此有想法，我也得再更加油才行啊！

Cocorico小食店

地址：台北市中山區合江街20巷10號

電話：02 2517 2919

營業時間：10:00–18:00 （週一公休）