整條吳郭魚配滷肉飯　三重美食從早賣到晚一吃就上癮！

文、圖／周花花

每個人心中總有幾間一吃成主顧、不吃會想念的美食名單，這些年，《今大魯肉飯》對我來說，就是這般的存在，每每經過三重、蘆洲一帶，就會想著：那晚餐吃《今大魯肉飯》好了。便宜價位、道道美味，至今近乎制霸菜單上所有品項，吃下一口就能明白，為什麼這麼多人甘願排隊也要吃上一碗了

今大魯肉飯

推薦指數：★★★★★ 5顆星

一句短評：三重菜寮美食推薦，平價魯肉飯好吃又便宜

店址位在三重大仁街上，靠近明志國中、三重綜合體育場，最近的捷運站為菜寮站，3號出口出來，約步行８分鐘左右可抵達；多數人還是開車、騎車前往，附近停車位其實不好找，所以就出現路邊違停亂象。

2002年開業的《今大魯肉飯》，以台北小吃來說，論輩份算是後起之秀，但知名度、人氣可一點也不輸其他老店，「食尚玩家」、「蘋果日報」、「東森新聞」等電視媒體都曾報導過，並和《五燈獎》、《店小二》、《唯豐》、《蓮霧》並稱三重五大滷肉飯

營業時間從早上6點半就開始了，下午不休息一路賣到晚上9點，三重小吃似乎都是這樣，從一早就開始賣，中間沒有空班，另一家名店《北港龍門生炒鴨肉焿》同樣如此，從早餐、中餐、下午茶，到晚餐、宵夜，想吃隨時都吃得到，三重人好幸福喏

《今大魯肉飯》菜單如下，多年來一直都是這些菜色，魯肉飯、四款排骨湯、吳郭魚、魚肚、魚頭、滷蛋滷肉腐、滷筍絲滷白菜，回顧2016年第一版食記menu，魯肉飯25元、湯類40元，其餘品項也差了5-10元，即便這兩年《今大魯肉飯》漲價了，但仍屬銅板價的平民美食，想吃什麼拜託請卯起來點

吳郭魚是一整條，魚肚、魚頭份量也很實在，之前吃過幾次，依心情偶爾會點，肉質是細緻的沒什麼土味，太晚來可是會賣完吃不到的。

醃瓜統一擺在櫃台前，想吃都要來這夾，雖然我平常不太吃這類醃製品，但因為《今大魯肉飯》的油度較高，夾兩塊交替著吃，酸酸甜甜去油解膩

排隊、點餐、結帳，之後會有服務人員協助將盤子端至座位，這點我一直覺得很貼心，不是每個人都會端湯湯水水的托盤啊(像我就很不會)，座位多是由服務人員安排，基本上有位子可坐就該慶幸了，併桌什麼的，實屬平常之事

魯肉飯—30元

從20元開始賣，現在已是30元一碗，漲價了我們還是照吃，看到上頭滿滿肥肉，別急著卻步，這種油油亮亮滷肉飯就是《今大魯肉飯》的特色，肥肉已燉煮至軟爛，和鹹甜醬汁搭得極好，加乘之下其實沒有坊間滷肉飯常見的油膩感，那抹在唇上留下的「黏」，變得無比討喜，牆上報導寫到，米飯是用雞骨、豬骨熬成的高湯煮的，米粒口感、醬汁鹹度、滷肉嫩度三位一體，可說是零死角美食，我超愛！

三重人推薦的在地吃法，是加點白胡椒粉，某次好奇地試過一次以後，覺得好像真的有比較好吃，之後的每次，都會先吃一半原味後，再灑點白胡椒粉變化口味

滷白菜—30元

吃過幾次滷筍絲，覺得滷白菜比較好吃，調味上是鮮明的胡椒風味，穿插著蝦米、豬皮的鮮與甜，來碟小菜配魯肉飯，我個人會推薦滷白菜啦

滷蛋、滷豆腐—10元

這兩者也是每次來必點，但入味程度每次都不太一樣，觀察幾次後發現，因為生意實在太好，所以店家會一直在滷鍋中，丟入新的蛋和豆腐，若是運氣比較不好，被夾到剛丟入沒多久的，味道就會比較薄一些

苦瓜排骨湯—50元

每款湯都有加入蛤蜊提鮮，小小一盅料卻滿滿，湯頭清爽順口、排骨燉得軟爛，愛吃苦瓜是因為總覺得吃了對身體比較好。湯品不算特別出色，但也是料多便宜，吃滷肉飯怎能不配碗排骨湯呢

數不清吃過多少次《今大魯肉飯》，每次回訪依舊是飽足而滿足的離開，對我來說，《今大魯肉飯》和《北港龍門生炒鴨肉焿》，絕對能夠列入三重必吃美食小吃推薦，前者驚豔度又更高些，每次都不小心又踏進《今大魯肉飯》，何時才能認真蒐集完三重五大滷肉飯啊！



今大魯肉飯

地址：新北市三重區大仁街40號

電話：02 2983 6726

營業時間：週一-週日06:30–21:00