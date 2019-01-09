信義區上班族快筆記　微風南山開幕這10家都有「買一送一」



▲興記菜館開幕首四日前30名顧客，還可享不限品項煲仔飯買一送一的優惠。(圖／興記菜館提供)



記者黃士原／台北報導

微風南山即將於1月10日正式開幕，這次進駐商場的餐飲、點心及伴手禮品牌高達130多家，光是地下1樓及地下2樓的相關大小品牌合計就超過80個，其他屬於微風艾妥列Atré的樓層也都有餐飲品牌，而店家慶祝幕也都推出優惠活動，《ETtoday新聞雲》整理出有「買一送一」的活動，要搶好康動作要快，每天都是限量供應。

微風南山有買一送一活動店家如下：

興記菜館(樓層：B2)

開幕首四日前30名顧客，還可享不限品項煲仔飯買一送一的優惠。

點點心 mini(樓層：B2)

開幕首四日於店內打卡牆拍照打卡，即可享有飲品買一送一的優惠。

Laetitia 拉提莎手工泡芙甜點專賣店(B1)

1/14 一日限定必搶! 蜂蜜半熟凹蛋糕買1送1，限量30個售完為止（原價1個300元）首次買一送一!!

霸嗎拉麵(樓層：5樓)

開幕首四日炙燒豚肉味玉拉麵限量買一送一，每日30份。

KIMUKATSU晴木千層炸豬排(樓層：5樓)

開幕首四日(1/10-1/13) 來店點特選「美國極黑豬」，即可享單品買一送一優惠，每日限量 30 份，不可與其他優惠合併使用。

Thai.bo 泰飽(樓層：B1)

1/10~1/13開幕首四日，泰式香烤雞腿及綠咖哩雞飯包買一送一，限定每日前20名。



珍煮丹(樓層：2樓)

1/10-1/12限定「珍珠芝士厚鮮奶」買一送一優惠

31 ICE CREAM(樓層：4樓)

開幕期間 (2019.1.10-11) 凡用手機加入台灣31粉絲團後，再購買任一品項商品，就送迷你冰淇淋乙球。

Le Ruban法朋(樓層：B1)

開幕前3日，人氣生乳卷買1送1。

初心菓寮(樓層：B1)

開幕首四日(1/10~1/13)，加壽手以羅壽久買一即送一，每日限量50份。





▲霸嗎拉麵。(圖／微風集團提供)



上述推出買一送一的店家中，興記菜館是藝人阿緯劉峻緯創立的緯豆餐飲再度引進，有遊港必吃的煲仔飯第一品牌。興記菜館於1982年開業至今，已在廟街扎根超過38個年頭，堅持以古法明火炭爐的方式製作各式煲仔飯，其獨特炭味飯焦，有廟街上的炭火香之美名。興記煲仔飯另一迷人之處，來自於米飯緊貼著煲鍋的黃金脆鍋巴，底部金黃色澤的香脆焦飯，再淋上特製豉油，均勻攪拌，讓豉油滲透到每粒米飯中，吃起來有淡淡的甘香及油香。

至於霸嗎拉麵Bari-Uma於2003年在廣島創立，以日本最強濃厚豚骨No. 1湯底著稱；搭配加大豆天然釀製的「溜醬油」，引發出更濃郁的鮮味，為廣島規模最大的拉麵連鎖店，日本全國共有37間分店，微風南山店為全台首店。



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