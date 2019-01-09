住進夢幻南歐城堡！花蓮「瑞穗春天觀光酒店」4大房型搶先看

▲瑞穗春天國際觀光酒店。（圖／瑞穗春天國際觀光酒店提供）

記者蔡玟君／花蓮報導、攝影

花蓮又有打卡新地標！天成飯店集團首度跨足渡假村，以南歐風莊園為概念，在花蓮瑞穗鄉打造歐風城堡溫泉度假小鎮「瑞穗春天國際觀光酒店」，夢幻外觀被網友暱稱為台版迪士尼城堡，從即日起試營運。《ETtoday新聞雲》在本篇將首先針對房型作介紹，從城堡到獨棟別墅，搶先告訴你4大住宿類區域各自獨特魅力。

▲瑞穗春天國際觀光酒店一圓女性的公主夢。（圖／瑞穗春天國際觀光酒店提供）

▲瑞穗春天國際觀光酒店一景。（圖／瑞穗春天國際觀光酒店提供）

瑞穗春天國際觀光酒店占地2萬坪，約6.6個台北火車站大小，飯店內共分為4大住宿區域，共198間客房、19種房型，房間坪數從最基本的11坪至136坪總統別墅，多樣化選擇，就是希望讓各層客群在酒店內都能享受悠閒渡假時光。

▲瑞穗春天國際觀光酒店城堡棟。

▲城堡棟大廳。

瑞穗春天國際觀光酒店主要分為：城堡、莊園、親子別墅和格蘭別墅4大住宿區域。鮮明別緻的尖塔，淺黃色建築外觀，是「城堡棟」最大特色，讓旅客一圓公主夢，能實際住進城堡當中。一走進城堡，特別挑高27米的大廳，拱型窗戶、磚牆搭配大理石地板，以華麗之姿迎接每一位踏入的旅客，每個角落都是拍照取景的絕佳背景。

▲城堡棟客房。

▲房內獨立溫泉湯池。（圖／記者蔡玟君攝）。

城堡內共有5種房型，從13坪至39坪不等，客房內以溫暖木質系與大地色系家飾寢具為主，並不多擺設系統櫃，而是善用支架與牆面，打造出開放式衣櫃，讓整體空間看起來更加開闊，房內的迷你吧則能免費享用；在每間客房內，均擁有獨立溫泉湯池，採降板式設計，只要一開水龍頭，就能享受瑞穗獨特的黃金湯洗禮。公共空間方面，城堡內則設有健身房、紀念品店、商務中心與圖書室、宴會廳、KTV、電競室、餐廳等。

▲建築外觀就有如歐風莊園一般的「莊園棟」。

另一棟「莊園」，如其名，建築外觀就有如歐風莊園一般，讓旅客像是走進南歐鄉間，在莊園中享受別緻渡假時光。莊園館內同樣擁有5種房型，平均坪數從11坪至27坪不等，除了以低調奢華風格結合歐式典雅為客房內設計主軸外，捨去僵硬的整面牆壁，部分房型利用電視櫃作為隔間，隔出一廳一臥設計，電視櫃甚至能自由旋轉，讓房客能以最舒適自在的方式在客房內休息。

▲「莊園棟」客房。

▲利用電視櫃作為隔間，隔出一廳一臥設計。（圖／記者蔡玟君攝）

▲瑞穗春天國際觀光酒店PRIME ONE牛排館（圖／瑞穗春天國際觀光酒店提供。）

莊園另一大特色，則是擁有2018年被《台北米其林指南》列入「餐盤推薦」的PRIME ONE牛排館，繼台北花園酒店之後，現在進駐瑞穗春天國際觀光酒店開分店，旅客在這裡能享用乾式與濕式熟成牛排等主餐外，同時附設甜點吧與沙拉吧，提供豐富的美食饗宴。

▲親子別墅建築群宛如走進義大利彩虹島。

▲每一間親子房都設有旋轉溜滑梯。





▲親子房另一景。

親子別墅建築群則宛如走進義大利彩虹島般，藍、粉、黃等色彩繽紛建築，夢幻且好拍。親子別墅可再細分為「親子房」與「寵物客房」，平均為15至17坪，所有親子房都像是孩童的小小城堡般，不僅設有小球池，在每一間客房都設有旋轉溜滑梯，還有一系列玩具，讓小朋友在房內就能盡情消耗體力、玩得過癮。

▲寵物客房。

▲寵物客房有寵物毛巾、小床、枕頭、澡盆、提籠、撿便器、循環活水機等物品。（圖／記者蔡玟君攝）

▲寵物客房提供的撿便器、毛小孩罐頭和領結等能帶走。

▲寵物的小床。

▲浴室有毛小孩專用澡盆。

寵物客房則是讓旅客也能帶著毛小孩前來度假，除了色彩活潑鮮明的壁畫裝飾外，房內貼心為毛小孩準備寵物毛巾、小床、枕頭、澡盆、提籠、撿便器、循環活水機等物品，同時飯店更貼心提供毛小孩罐頭、寵物尿墊等。

▲寵物客房庭園有狗屋。

不過瑞穗春天國際觀光酒店表示，原則上建議旅客帶小型犬前來，房內的毛小孩設備（如床、外出提籠等）都較適合小型犬，但如黃金獵犬等大型犬也能入住，但毛小孩不能在飯店公共區域內散步，而是必須利用提籠或大型犬推車才行。

▲格蘭別墅區。

▲每一間格蘭別墅都是獨立的。

而瑞穗春天內最頂級的住宿選擇就是獨棟奢華的「格蘭別墅」，同樣有5種別墅房型，平均坪數24坪至136坪。格蘭別墅分為單層獨棟與2層樓獨棟，走進格蘭別墅區，就彷彿走進小法國村一般，穿過敞開的歐式鐵門，走過小徑，走進別墅內，像是回到自己在花蓮的另一個家。

▲格蘭別墅客房。

▲每一間格蘭別墅都擁有獨立泳池與小庭院。

▲客房貼心準備桌遊。

格蘭別墅區內的每一間別墅不僅擁有獨立湯池，更擁有獨立泳池與小庭院，為了讓度假時光不無聊，客房內甚至貼心準備桌遊，讓旅客可以在房內度過愉快時光。

宛如住在歐洲般的瑞穗春天國際觀光酒店從即日起開始試營運，天成飯店集團表示，2018年底就已少量開放預訂，在跨年連假期間，開放預訂的客房全部被訂滿，目前1月訂房率達3成，2月農曆年假期間訂房率則有5成，預計於3月正式開幕。

瑞穗春天國際觀光酒店

地址：花蓮縣瑞穗鄉溫泉路二段368號