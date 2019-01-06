把握1月！全台4間飯店住宿優惠　身分證有IQ、7至12歲都免費住

▲花蓮理想大地。（圖／花蓮理想大地提供。）

旅遊中心／綜合報導

觀光局暖冬補助從1月起擴及全台，從元旦起到1月31日止，週日至週四入住飯店、旅館，每房補助新台幣1000元，30歲以下或60歲以上再加碼500元，最高每房可補助至1500元。全台有4間飯店更趁著暖冬補助優惠期間再加碼，只要符合指定條件，甚至能免費入住！

▲嘉義富野渡假酒店。（圖／取自嘉義富野渡假酒店臉書專頁）

嘉義 富野渡假酒店

嘉義富野渡假酒店於官方臉書上公告一月起嘉義鄉親暖冬遊，符合條件入住雙人房平日只要0元，持有中正大學或南華大學學生證或教職證也通通免費。

嘉義富野渡假酒店配合擴大國旅暖冬遊計畫推出嘉義鄉親暖冬遊，身分證字號英文字母「Q」或「I」開頭、出生地欄位為嘉義縣市、住址欄位為嘉義縣市者，持有中正大學或南華大學之學生證、或教職員證件，到1月31日止平日通通免費入住原價4200的雙人房型，還含2客自助式早餐。

官方也提醒遊客訂房前，先至台灣旅宿網擴大暖冬遊活動專頁進行身分證件登錄，每位民眾憑身份證只享一次優惠，當身分證登錄後則無法再以補助方式於其他間飯店做使用。

符合以下身份免費入住

1.身分證字號英文字母「Q」或「I」開頭者

2.身分證所登載之「出生地」欄位為嘉義縣/市者

3.身分證所登載之「住址」欄位為嘉義縣/市者

4.持有中正大學或南華大學之學生證、或教職員證件

地址：嘉義縣民雄鄉三興村升學一街19號

期間：2019/1/1~1/31，週日至週四（週五、週六、補班日及連續假日期間不適用）

▲花蓮理想大地渡假飯店。（圖／理想大地渡假飯店提供）

花蓮 理想大地渡假飯店

2017年被列為是全球七大遊船體驗旅宿冠軍的花蓮理想大地渡假飯店，有台版威尼斯之稱，飯店園區內的歐式風情，加上可以搭船遊覽飯店內的山水風景，成為花蓮最夢幻的旅宿空間。

從1月起，理想大地渡假飯店推出入住指定專案，飯店免費招待1位7-12歲兒童入住，最高可省超過1600元。再加上今年觀光局加碼推出旅遊補貼措施，遊客平日住宿最高可再折1500元，等於現省3100元，想要入住這座有如置身歐洲的夢幻飯店，可要把握優惠。

▲台東娜路彎大酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

台東 娜路彎大酒店、娜路彎會館

台東五星級娜路彎大酒店宣布再加碼，從即日起至1月底為止，最高可折抵3535元；30歲以下青年族及60歲以上長青族，最低只要花1200元就能入住五星級娜路彎大酒店外，還享兩客早餐與美人湯，每個身分證可申請一晚補助，每週五與週六不適用。

除了娜路彎大酒店加碼補助外，娜路彎會館也宣佈免費住宿加碼到一月，只要於1月期間平日入住娜路彎會館，30歲以下青年族及60歲以上長青族入住娜路彎會館免費，且12月用過補助，1月還能再用一次。

▲娜路彎會館。（圖／翻攝自娜路彎會館官網）

台東娜路彎表示，根據此新補助折扣後，30歲以下青年族及60歲以上長青族入住娜路彎會館等於免費，31歲至未滿60歲的旅客也只要500元就能入住，且12月用過補助，1月還能再用一次。但台東娜路彎也提醒，1月已無交通補助，因此交通不能申請。

娜路彎大酒店

地址：台東市連航路66號

娜路彎會館

地址：台東縣台東市中興路二段385號



