東台灣1至3月必看三大花海　300米黃花風鈴木大道超浪漫

▲花蓮富源國中興泉圳黃花風鈴木。（圖／野旅行授權提供，請勿翻攝）

旅遊中心／綜合報導

東台灣自然景觀豐富，除了壯闊綿延的山林與蔚藍海景，錯落在田野阡陌間田地中，也有許多花海美景值得旅人停留、細細品味。從1月起至3月期間，東台灣就有3個代表性的必看花海不能錯過，其中還有2018年初爆紅的東台灣最美金色大道，趕快筆記，現在就來預約你的東台灣賞花小旅行吧！

▲伯朗大道油菜花海。（圖／Travel with V 小V旅行提供）

▲伯朗大道。（圖／Travel with V 小V旅行提供）

油菜花

嫩黃色的油菜花是1月必看風景，宛如染上黃色色彩的雪般點綴綠色花莖，沿著田地望去就像是大片金色地毯般，包括台東伯朗大道兩側、193縣道上都能欣賞，看原本種植金黃稻穗的稻田上，開滿一朵朵金色油菜花，雖然花季為12月至2月期間，但許多人都認為，1月是最美的欣賞時刻。

▲台東二層坪水橋波斯菊花海（圖／取自花東縱谷國家風景區管理處臉書專頁）

波斯菊

想要欣賞波斯菊，那在2月時就一定要前往「新水往上流」之稱的台東二層坪水橋！二層坪水橋是全國唯一景觀拱形水橋，紅白兩色的橋身，在青山綠水的台東風景更加明豔。在水橋一旁就能大片波斯菊花海，當地農民利用休耕時期，在農田撒上大量波斯菊種子，當花季來臨，就可欣賞廣闊的粉色地毯鋪在大地，在藍天映襯下粉得更加鮮豔。

▲花蓮富源國中興泉圳黃花風鈴木在去年爆紅。（圖／野旅行授權提供，請勿翻攝）

黃花風鈴木

初春時節除了賞櫻，東台灣最美的風景還有黃花風鈴木。黃花風鈴木主要欣賞月份為3月，金黃色的花朵在高高的樹梢間盛開，宛如陽光在枝枒尖端永遠停留般，美麗風景是3月必看風景。

位於花蓮瑞穗瑞穗鄉境內，就有一條被譽為是「東台灣最美金色大道」的黃花風鈴木大道，位址就在富源國中附近的興泉圳，沿著河岸兩側種植了300多棵黃花風鈴木，使整條黃花風鈴木綿延長達300公尺左右，每到3月花期來臨，金色的黃花風鈴木在樹梢間綻放，走進其中宛如走進金色萬花筒般，站在黃花風鈴木大道中，還可以遠眺中央山脈，夢幻風景讓人沉浸其中。

此外，包括即將試營開幕的瑞穗春天國際觀光酒店、台東鹿野武陵也都有浪漫的黃花風鈴木大道，因此春天想賞美麗的黃花風鈴木，絕對要去這些景點。