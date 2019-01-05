住進台版迪士尼城堡中！2019花蓮最受矚目2間新開飯店

▲花蓮瑞穗春天國際觀光酒店，有如走進童話世界的城堡建築外觀。（圖／取自花蓮瑞穗春天國際觀光酒店臉書)

旅遊中心／綜合報導

2019年一開始，花蓮就有2間期待已久的新飯店即將開幕，無論是以南歐莊園風格打造而成的複合式度假飯店，讓旅客宛如實際住進迪士尼城堡中般，一圓公主夢，或是花蓮在地品牌與國際結合，以綠建築和養生為主題，打造成一處寧靜療癒之所，都讓人期待不已。

▲花蓮瑞穗春天國際觀光酒店。（圖／翻攝自瑞穗春天國際觀光酒店臉書專頁）

瑞穗春天國際觀光酒店

瑞穗春天國際觀光酒店為天成飯店集團打造的休閒度假飯店，佔地兩萬坪，為國內首座結合星級觀光飯店、格蘭別墅、親子別墅、溫泉黃金湯、金色水樂園的複合式度假飯店，整體設計以南歐莊園風格為主，風光明媚的山水與豐富的自然生態，將花蓮瑞穗的優美姿態盡收眼底，也讓人滿心期待正式開幕後能一睹其丰采。

酒店周邊自然生態豐富，包括溫泉路上的暖橘色台灣欒樹包圍，藍天綠地相襯之下的歐式城堡很有異國情調，宛如童話故事裡的城堡，因此又有台版迪士尼城堡的美稱，加上園內還栽有一整排金黃風鈴木，預計正式盛開後，將成為飯店內最代表的景色之一。

地址：花蓮縣瑞穗鄉溫泉路二段368號

▲花蓮秧悅千禧度假酒店。（圖／花蓮秧悅千禧度假酒店提供）

花蓮秧悅千禧酒店

在花蓮深耕有機香草產業近30年的君達集團，在花蓮吉安鄉打造以香草花園為主軸的度假酒店，並與全球知名、亞洲最大的酒店集團千禧國際酒店集團簽屬合作，成立花蓮第一間國際文創酒店「秧悅千禧度假酒店」，預計於今年3月28日正式開幕，成為東台灣第一間國際級酒店，也是千禧酒店集團在台灣第2間、花蓮第一個據點。

▲花蓮秧悅千禧度假酒店每間客房均設計有機香草芳療空間。（圖／花蓮秧悅千禧度假酒店提供）

「秧悅千禧度假酒店」是君達集團升級轉型的代表作，飯店最大特色，就是將綠色建築概念融入1萬2000坪的有機香草農場中，以綠色建築、養生健康、有機香草為主軸，規劃出台灣首座、亞洲獨一無二的極限體驗、七感療癒場所度假聖地。

酒店內共有142間客房，每間客房均設計有機香草芳療空間，同時獨特設計出香草公主、王子的親子Villa，更在一整片落羽松水岸秘境旁規劃出瑜珈房，同時還有可以尋訪螢火蟲足跡的親子生態區，透過多感官體驗，加上花蓮自然資源，以及運用在地有機無毒的農業文化，讓旅客在這裡能同時享受養生與度假兼具的旅程。

花蓮秧悅千禧度假酒店

地址：花蓮縣吉安鄉干城村干城二街95之1號