宜蘭外婆家古早味小吃　老饕必點手作糕渣、阿爸滷味

點評：這些宜蘭人必點的美食改天一定要試試

文、圖／萍子

在宜蘭羅東想吃在地家鄉美食，萍子想推薦外婆家古早味小吃The Grandma’s cuisine，在羅東鎮南門路上開了間乾淨、復古裝潢氛圍的小店，傳承小時候常可吃到擁有總鋪師外婆的精湛廚藝，宜蘭辦桌才可吃到的宜蘭名菜、古味糕渣、辦桌肉卷、舅式炸魚丸、櫻花蝦油飯、滷肉飯、媽媽乾麵等，銅板美食價格就可品嚐。

如何造訪外婆家古早味小吃交通 The Grandma’s cuisine ?可先搭乘首都客運到「羅東站」，轉搭乘室內公車過來。開車請直接導航地址：宜蘭縣羅東鎮南門路116號。

光看外婆家古早味小吃The Grandma’s cuisine 門面，感受非常復古，濃厚的家鄉味裝潢，磨石子地板，木門及大面落地窗，整排復古宜蘭老店中，脫穎而出，讓人想入內用餐。命名取自傳承外婆家，擁有總舖師外婆身分的好手藝來命名，超過30年以上資歷廚藝飄香。

放置了一個新營客運的外婆家南門站招牌，讓造訪這兒用餐饕客可拍照打卡，符合現今網美打卡拍照概念，格外用心，外婆家古早味小吃The Grandma’s cuisine 週三公休，想吃美食的饕客，記得週三別造訪阿。

推開門進入外婆家古早味小吃The Grandma’s cuisine 店內，映入眼簾，非常懷舊，磨石子地板、水泥牆面、紅磚牆，都出自店老闆巧思裝潢，傳統懷舊傳統的用餐四方桌，搭配圓板凳，多了一種宜蘭在地情，整個餐廳氛圍非常明亮，陽光從窗邊折射進入店內，給予人溫度，加上餐廳很乾淨的用餐氛圍，讓人用餐格外舒服，很安心。

外婆家古早味小吃The Grandma’s cuisine 室內提供六張方桌，以及兩邊長條型長桌，若是一人來用餐，也不怕尷尬，多人用餐，可一起share料理，很適合聚餐。每張桌走道不易於碰撞，很舒服的用餐環境。

牆面上特別掛上宜蘭辦桌常可見的宜蘭名菜，一般在傳統的美食小店可是吃不到的，外婆家古早味小吃Grandma’s cuisine 這裡卻讓人可品嚐到辦桌桌菜，非常過癮，讓人不再只是懷舊，想像味道。

一長條型吧台桌，一人用餐，也很適合。

盡頭則是櫃檯區，長條吧台，點餐後，記得先付款，隨後有親切服務人員送餐，光看整個吧台，就知道很乾淨，少見這種乾淨的廚房，一切從環境做起，很不簡單。

餐具、器物都很日式風，結合台式的料理，更讓萍子期待外婆家古早味小吃The Grandma’s cuisine 。

醬料、辣醬都出自外婆家古早味小吃Grandma’s house food，自己製作，格外用心，喜歡吃辣的一定要拿取，這裡的辣醬可是帶辣勁又香淳。

外婆家古早味小吃The Grandma’s cuisine 菜單傳統設計，想吃什麼直接劃表格，光看品項內容很多，從基本款傳統的媽媽乾麵、魯肉飯、小菜到宜蘭在地辦桌桌菜，還有自己煮的手作酸梅汁等，價格很划算，銅板美食價格，從25～70元，非常超值，前面有畫上讚的符號，都是店家推薦拿手招牌。

櫻花蝦油飯40元，挑選宜蘭南方澳櫻花蝦放滿整個油飯中，視覺成為焦點，每一隻櫻花蝦飽滿新鮮，咬下帶有脆脆的口感，非常好吃，下方粒粒分明的油飯，有香菇、肉絲、紅蔥頭爆香過後，煉製豬油提味，搭配外婆家獨特的滷汁來料理炒入米飯中，拌著櫻花蝦一起吃，非常好吃，看似普通的一碗櫻花蝦油飯都可以很有水準。

思慕魚丸湯35元，不是外頭買的魚丸，出自店家每天自己用手工買魚漿回來製作成的魚丸，使用新鮮魚漿天加入外婆家的獨家秘方，手搓私慕魚丸造就彈牙口感，這裡的魚丸吃起來就是跟外頭的口感不一樣。

咬下一口思慕魚丸，整個帶有軟Q彈牙口感，裡頭可吃到魚漿、蝦漿的餡料，搭配清爽湯頭，看似普通的清湯，滿滿的芹菜在湯中，鮮度十足，好好喝。





辦桌肉卷70元，只要是宜蘭羅東在地人，從小到大吃辦桌，一定會品嚐過這盤料理，這是萍子的宜蘭好朋友推薦的，沒想到這樣的美食，在這樣的傳統小店可吃到。

將荸薺、洋蔥、芫荽與絞肉、魚漿、蝦乾一起來製作，光備料就很耗時，用腐皮一一捲起，包覆在其中，之後下去油炸，金黃酥脆外觀，傳承自外婆辦桌外匯的好手藝料理方式，咬下後，可吃到軟嫩，QQ彈牙，裡頭滿滿熬煮高湯的鮮味，宛如舌間上跳舞，美味極了，嘴巴一口接一口，非常涮嘴。

舅式炸魚丸40元，出自自家製作的魚丸，下鍋油炸後，搭配宜蘭在地的甜辣將、小黃瓜一起吃，魚丸脆脆口感，很新鮮，裡頭一樣可吃到有扎實顆粒感的魚漿餡料在其中，食材用心，很下重本。

古味糕渣60元，這是蘭陽地區招牌菜，很具有代表性的食物，現今越來越少人會製作，做工繁複，古法極其少見，整個外皮帶點脆度，咬下內餡帶有熬煮高湯的鮮味，屬於軟嫩口感，非常燙口，炸好時表層降溫快，內餡依然燙口，外冷內熱的特性彷彿是形容宜蘭人的真性情。

光看這樣一塊塊的糕渣，超級彈牙，好吃極了，不得不說這裡的糕渣好有水準，傳承飄香宜蘭好味道。

媽媽乾麵40元，自家調配的外婆總鋪師的滷汁，都是挑選瘦肉部分熬煮，搭配甘草一味，淋上滷汁的乾麵，畫龍點睛，灑上青蔥，也很有賣相。

攪拌滷汁，帶點鹹而不膩，青蔥拌醬，麵條吸收滷汁香氣，鹹帶點回甘甜味，讓人好喜歡。

豬皮30元、油豆腐15元，來宜蘭吃美食，當然不可錯過這種家鄉的傳統小吃，必吃油豆腐與豬皮，吃完這滷味，不會口乾舌燥。

不管是油豆腐也好，豬皮也好，先自己調配滷汁，再小火慢熬煮，滷的外表咖啡色澤，一看就很入味，吃下滷過的豬皮，不死鹹，帶點回甘的滷汁味道，好吃極了，滿滿膠質，敢吃豬皮的必點款。

酸梅汁25元，用日式陶瓷杯呈裝，有加入宜蘭在地洛神花一起煮，酸梅汁不只帶點酸度外，還多了洛神的花的甜味，兩種結合在一起，激盪出酸梅汁的特色，且酸梅汁可解膩，更讓人開胃了。

吃過外婆家古早味小吃The Grandma’s cuisine ，萍子很推薦宜蘭在地人來品嚐，回味宜蘭在地辦桌外匯的文化傳統美食，用平民銅板美食價格就可品嚐，讓你滿滿感動，若你是外國觀光客，一定不要錯過，讓你吃過，絕對會讚歎這傳統小吃的好手藝。

外婆家古早味小吃The Grandma’s cuisine

電話：03 955 8871

地址：宜蘭縣羅東鎮南門路116號

營業時間：11：00～14：00。17：00～20：00