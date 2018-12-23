嘉義人氣早午餐銅板價豪華享受　特色餐超澎湃一吃成主顧

點評：想當嘉義人ㄌ

文、圖／萍子

來到嘉義吃早午餐，絕對不能錯過位於嘉義民雄這間低調早午餐–卜派漢堡Popeye hamburger，隱身巷弄工業風小店，清晨04：30營業，萍子吃過後，非常驚艷，銅板美食價格早午餐，非常澎派，推薦法式先生、草莓優格三明治、托斯卡尼、凱薩雞肉港式菠蘿包，有輕食漢堡、吐司、蛋餅、黃金牛角、乳酪餅、特色點餐等，一吃成主顧，屬於民雄超人氣排隊早午餐。

如何造訪卜派漢堡交通 Popeye hamburger？建議直接開啟導航，設定「卜派漢堡交通 Popeye hamburger」地址：621嘉義縣民雄鄉埤角2~93號，即可抵達，位於民雄很低調隱密巷弄間，嘉義酒廠附近一側，民雄工業區內的住宅區旁。

看似不起眼的卜派漢堡Popeye hamburger，卻是民雄一間超人氣早午餐排隊名店，每到假日絡繹不絕人潮排隊，得耐心等候。老闆原是北部工程師，思念嘉義家鄉，加上想照顧自己家人，夫妻賢伉儷五年前回鄉開店，一步一腳印，從無到有經營起餐飲業，全靠自己打理，夫妻同心奮鬥讓卜派漢堡充滿了活力與人情味。

入口處整大片黑色小黑板，寫上卜派漢堡Popeye hamburger 部落客特色推薦，非常具話題性，前方架上會整齊擺放一整排每日一早4：00新鮮製作的三明治等特色料理。

入內一覽無遺，可見卜派漢堡Popeye hamburger 店內小小的，全出自店老闆娘用心打造，設計工業風裝潢，小巧精緻，利用吧檯設計及裝飾，整體配置不錯，一人來用餐可以很盡興，不用怕尷尬用餐。

明亮空間，小巧溫馨，就如店老闆娘賢伉儷給予人熱情、溫暖的感受。

一旁長桌，工業風高腳座椅搭配灰色清水模牆面與鄉村小物，木質質地桌面，坐落這裡用餐，很好拍。

特別用心製作圖文並茂的卜派漢堡菜單 Popeye hamburger，易於讓人點餐，不用一直詢問老闆娘或服務人員每款早餐是什麼，感受到講求細節與貼心。

光看卜派漢堡菜單Popeye hamburger，除了基本款常見的西式漢堡、輕食漢堡、吐司、蛋餅、黃金牛角、千層燒、乳酪餅、特色點餐、單品和飲料等，特別規劃素食總匯，最讓人眼睛一亮是特色的點餐區，很多自行開發的創意、精緻菜色，跳脫一般傳統早餐店，價格便宜實惠，佛心來的銅板價錢。

法式先生45元，表面起司焗烤過後，呈現鵝黃焦糖色帶點焦香，是法式白醬焗烤出色澤，光看就好吸睛。

光看內餡以及爆漿起司層次，嚴選起士，用24個月熟成的義大利進口帕馬森乳酪，配上起士半熟蛋、火腿，在視覺上就已經很療癒了。

法式先生裡頭加入一整片厚切火腿，濃郁起司焗烤香氣四溢，豐富口感，好吃極了，看似普通土司，搖身一變創意料理的好吃土司三明治，很有賣點。

托斯卡尼 30元，想到一部老片的片名「托斯卡尼豔陽下」，採用丹麥厚片作法，利用簡單的糖、鹽巴、奶油製作，調整特殊比例製作，很平常的土司，烤後卻成為一款熱門款土司，搭配麵包挑選起士的種類融成醬，再加上獨家配方厚塗。

托斯卡尼非常厚切，熱的時候吃，咬下整片脆脆鹹鹹的奶香口感，造就這獨特風味，冷掉後，有巧克力脆甜，很豐富，每嚼一口，讓人胃口大開，嘴巴都停不下來。

凱薩雞肉 65元，是用港式菠蘿包麵包製作，一上桌光看就很精緻，非常澎派。

裡頭有滿滿的餡料，番茄片、雞肉及凱薩醬汁，把沙拉凱薩概念結合在菠蘿包中，非常豐富，生菜沙拉很下重本，本身帶有脆度，加上雞肉的嫩，好開胃，光吃完這個份量就好飽足感。

港式菠蘿包整個表面烤的金黃酥脆，拿捏好麵包的口感與溫度，吃起來表面帶有點脆脆的菠蘿包表層，加入有點軟嫩層次的麵包餅皮口感，好好吃。

雙醬牛肉 55元，用黃金牛角麵包方式麵皮製作，一般這樣的黃金牛角，俗稱大可頌，擺盤非常有水準，一間普通的早餐店都能如此精緻擺盤，可想見用心程度，視覺與味覺提昇。

雙醬牛肉，上頭淋上滿滿店內特調過的黃芥末醬，微甜不辣，淡淡花生味道在其中，與一整大片厚實牛肉，煎的表面焦香，厚實不乾柴，搭配番茄、起司兩大片來層層堆疊，內層先塗抹手打沙拉醬，黃金牛角麵包整個很酥脆麵包，咬下非常Juice，愛吃牛肉必點，一吃成主顧，最讓人驚訝是這樣價位，不像一般傳統早餐店或星巴克等得花百元價格才可品嚐到，這裡只要直接半價，cp值超高。

鮮奶茶35元、無糖豆漿20元、古早味米漿15元，飲料價格也好超值，特別要介紹是這裡的飲料全出自店家自己製作，花不少心力，每天自己熬煮豆漿，每日清晨現磨的加拿大非基改黃豆豆漿，是無糖，喝得出濃香豆漿味，真材實料，很下重本。鮮奶茶，特別用了古早味紅茶，加入高大鮮奶（鮮奶界LV的高大鮮乳），喝起來鮮奶茶茶香濃郁，伴隨奶香，超級好喝，一款簡單的奶茶都可以讓人上癮，真的很厲害。

時令水果優格三明治35元，依照季節推出水果系列的三明治，很感動是萍子超級愛吃這種水果三明治，沒想到不用飛日本就可品嚐到，價錢真是破天荒的便宜，完全要失心瘋，想要尖叫阿。

這天主要提供，苗栗大湖新鮮草莓每日配送、奇異果、蘋果，三種水果搭配，加入店家每日所調的天然優格醬在裡頭，並拌入水果粒，優格本身清爽帶果香，非常好吃，入口即化，吃下後，都因這款時令水果優格三明治，甜在心裡阿。

吃過卜派漢堡Popeye hamburger，的確是間高cp值嘉義民雄早餐店，絕對是嘉義人會再次造訪的早午餐小店，讓人很感動是店老闆娘賢伉儷夫妻的用心，造就這民雄早午餐高朋滿座人潮，這裡的食物不只好吃又有創意，無處不感受到用心與對於食材講求，很讓人驚豔，強力推薦嘉義在地人一定要品嚐看看，吃過會讓你跟萍子一樣，一吃成主顧，來嘉義就想來這裡吃早餐。

卜派漢堡Popeye hamburger

電話：0989-719931

地址：621嘉義縣民雄鄉福樂村埤角2之93號

營業時間：04：30～11：30