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全台最美森林國小在南投！ 日式老建築有滿滿懷舊風

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upssmile萍子（up’s smile向上微..

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▲▼南投有最美森林國小：南投縣內湖國民小學Nei Hu Elementary School。（圖／萍子）。

文、圖／萍子

台灣各地小學林立，來到南投鹿谷溪頭景點，萍子不得不介紹南投鹿谷內湖國小neihuschool，全台最美日式風格森林小學，位於南投縣鹿谷鄉內湖村，得名內湖國小，以美國南方松木做成建築，減少自然生態破壞，保留原始杉樹林及就地使用原有石塊築牆鋪路，充份展現森林，融合中美日三種風格，遠眺環山，被森林包圍住的小學，有森林國小美譽（溪頭內湖國小），南投特色小學。

▲▼南投有最美森林國小：南投縣內湖國民小學Nei Hu Elementary School。（圖／萍子）。

如何造訪南投鹿谷內湖森林國小（溪頭內湖國小）、內湖國小交通neihuschool？鹿谷鄉內湖國小位於溪頭風景線上，自投151縣道前往溪頭森林遊樂區的方向途中，設定導航即可，就會看到這所聞名全國的森林小學。內湖國小就在妖怪村的不遠處，很適合規劃南投溪頭鹿谷之旅。
【大眾運輸】
可搭乘台鐵至台中火車站、或搭高鐵至台中站，皆可轉搭台灣好行巴士（往溪頭），至內湖國小站下車。
【自行開車】
國道3號：於竹山交流道出口下交流道，接台3線直行，並於151甲縣道左轉，再於151縣道左轉，沿途行駛即可抵達目的地。

▲▼南投有最美森林國小：南投縣內湖國民小學Nei Hu Elementary School。（圖／萍子）。

校園區旁，南投內湖國小停車備有停車場，可容納幾十幾台車，車位不太多，若滿了只能停靠路邊馬路。

▲▼南投有最美森林國小：南投縣內湖國民小學Nei Hu Elementary School。（圖／萍子）。

國小全部依照當地地形，延著山坡而建造，完全與當地的地理地貌結合，減少原本生態的破壞，也此，造就這小學特色。想要參觀這小學，只能六日和國定假日才有開放唷，平日不開放參觀，內湖森林小學門票免門票，這裡是真的有在上課使用的小學，也因這獨特建築，造就這裡的魅力，成為熱門景點。

▲▼南投有最美森林國小：南投縣內湖國民小學Nei Hu Elementary School。（圖／萍子）。

▲▼南投有最美森林國小：南投縣內湖國民小學Nei Hu Elementary School。（圖／萍子）。 

當初因自九二一大地震後，造成校舍嚴重毀損，逾半倒塌拆除，原校地無法興建，後經各界支持協助，成立於現址，內湖國小全校面積2.03公頃，融合美、日式風格，全區以美國南方松木做成建築，為減少自然生態的破壞，保留原始杉樹林及就地使用原有石塊築牆鋪路，充份展現森林綠意、靜謐的風貌，除此，學校內設有樹屋、尼泊爾式雙塔、生態池、專科教室、行政區、教學區、活動區等等，致力實施多元化教學。

▲▼南投有最美森林國小：南投縣內湖國民小學Nei Hu Elementary School。（圖／萍子）。

漫步走在整個森林系的國小，感受這裡的山中清新空氣，好慢活，這裡的小學生真幸福，與都市的小孩所讀小學很不同。

▲▼南投有最美森林國小：南投縣內湖國民小學Nei Hu Elementary School。（圖／萍子）。

爬上最高處的觀景平台的空間，可遠眺整個小學都是日式建築群，非常壯觀，多了種造訪日本京都的意境，非常好拍，帶點濕氣的天氣來訪這兒，雲霧飄渺，很有仙境的氣息，絕對讓網美IG拍照打卡到手軟。

▲▼南投有最美森林國小：南投縣內湖國民小學Nei Hu Elementary School。（圖／萍子）。

因這裡的獨特魅力，讓許多新人也來這裡拍攝婚紗，彷彿多了在日本街頭的老建築文化氣息。

▲▼南投有最美森林國小：南投縣內湖國民小學Nei Hu Elementary School。（圖／萍子）。

長長的階梯，這是這裡的走廊，鋪上紅色地磚，多了些懷舊氣息，越往上爬，視野越好，風景無敵，若雨天來訪，請小心行走，木頭地板、磁磚略帶點滑。

▲▼南投有最美森林國小：南投縣內湖國民小學Nei Hu Elementary School。（圖／萍子）。

▲▼南投有最美森林國小：南投縣內湖國民小學Nei Hu Elementary School。（圖／萍子）。

連學校的門、磁磚都融入一體，木造的樑柱取代無生氣的水泥，各個教室也很有設計感，與森林沒有隔闔感，非常壯觀。

▲▼南投有最美森林國小：南投縣內湖國民小學Nei Hu Elementary School。（圖／萍子）。

▲▼南投有最美森林國小：南投縣內湖國民小學Nei Hu Elementary School。（圖／萍子）。

沿著木梯往上，來到內湖國小最美的觀景台，往下看，整群的木造建築，日式房子，非常有韻味，從山往下看，整個小學被森林包圍住，綠意盎然景色怡人。

▲▼南投有最美森林國小：南投縣內湖國民小學Nei Hu Elementary School。（圖／萍子）。

這所山間小學僅有30多位學生，校園建設卻一點也不馬虎。不論是各班級教室、圖書館、視聽教室等，主體皆採用剪力牆系統為主，此結構可以抵抗地震所形成的水平力，以避免過去的憾事再度重演。為達到生態教育的目的，除了在校區內設置生態池，讓學生們觀察研究外，在置高點另設有可觀察自然生態之「樹屋」，孩子們的生活與自然息息相關。

▲▼南投有最美森林國小：南投縣內湖國民小學Nei Hu Elementary School。（圖／萍子）。

每一處都可以感受在地植栽與建築融合為一體的設計，非常美麗。

▲▼南投有最美森林國小：南投縣內湖國民小學Nei Hu Elementary School。（圖／萍子）。

▲▼南投有最美森林國小：南投縣內湖國民小學Nei Hu Elementary School。（圖／萍子）。

▲▼南投有最美森林國小：南投縣內湖國民小學Nei Hu Elementary School。（圖／萍子）。

▲▼南投有最美森林國小：南投縣內湖國民小學Nei Hu Elementary School。（圖／萍子）。

▲▼南投有最美森林國小：南投縣內湖國民小學Nei Hu Elementary School。（圖／萍子）。

光看主體建築樑柱結構都是西方結構，東方衍架作法，整體建築融合中、美、日，三國的建築構造。

▲▼南投有最美森林國小：南投縣內湖國民小學Nei Hu Elementary School。（圖／萍子）。

沈溺於森林美好，滿滿芬多精。

▲▼南投有最美森林國小：南投縣內湖國民小學Nei Hu Elementary School。（圖／萍子）。

▲▼南投有最美森林國小：南投縣內湖國民小學Nei Hu Elementary School。（圖／萍子）。

每一次來溪頭妖怪村玩樂，就會想中途來這裡走走，感受日式建築與森林之間的美好，不因地震過後而人心渙散，反而讓生命找到出口，多了這間的南投鹿谷內湖國小 森林國小（溪頭內湖國小）neihuschool ，讓我們沈溺其中，感受森林國小的魅力，記錄滿滿的旅程回憶，南投內湖國小附近景點，有妖怪村、溪頭森林園區可以逛逛，此篇是內湖國小南投2018文章，一整路深度山林芬多精之旅。

南投縣內湖國民小學Nei Hu Elementary School。
電話：049-2752437
地址：南投縣鹿谷鄉內湖村興產路51號
營業時間：上課中全天不開放，例假日08：00～17:00開放參觀。

Upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！
本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。
熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。
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關鍵字： 南投縣內湖國民小學 南投旅遊 森林小學 萍子

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