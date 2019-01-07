彰化鹽埔波斯菊花海開了！特色佈置、音樂演奏只到15日





▲埔鹽鄉2019南新農村花海藝術季昨（6）起登場，花期至本月15日。（圖／彰化縣政府提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

彰化縣埔鹽鄉10公頃花海綻放！南新農村花海藝術季昨（6）起登場，花期至本月15日，粉色、紫色和白色花海開得正美，讓不少民眾前來捕捉季節限定的粉嫩景緻。





▲彰化縣埔鹽鄉南新社區利用冬季休耕期間，在農田灑下花種子，近日花海陸續綻放。

彰化縣埔鹽鄉南新社區利用冬季休耕期間，在農田灑下花種子，近日花海陸續綻放，吸引大批遊客前來拍照打卡，6日上午「彰化縣埔鹽鄉2019南新農村花海藝術季」開跑時，彰化縣長王惠美也表示，10公頃波斯菊花海陸續綻放，並感謝社區努力行銷彰化。

▲「2019年南新農村花海藝術季」設有各特色佈置、房屋外牆彩繪，讓民眾拍照起來更有感。

除了大片花海可賞，「2019年南新農村花海藝術季」還設有各特色佈置、房屋外牆彩繪，讓民眾拍照起來更有感。為讓大家體驗田野藝術生活，民眾可在花田間聆聽在地藝術家展演，包括「鄉村瀟灑樂團」薩克斯風演奏、「悠然爵士」合唱團演唱等。離開之前，別忘了逛逛農產品市集，很多是出自在地農民之手，有的是早上才剛採收回來的。



2019年南新農村花海藝術季

地點：彰化縣埔鹽鄉好金路67號

