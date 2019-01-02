山中甜點玻璃屋新開幕！限定「草莓銅鑼燒」配杭菊茶超搭

點評：銅鑼賣銅鑼燒～

▲苗栗銅鑼雙峰草堂去年12月30日才剛開幕。（圖／加小菲愛碎碎唸提供，以下皆同，請勿隨意翻拍以免侵權）

記者彭懷玉／綜合報導

苗栗銅鑼雙峰山山腳下，去年12月30日多了一處日式玻璃屋，裡頭賣的是手工創意銅鑼燒，配上銅鑼特產的杭菊茶，一口銅鑼燒、一口茶，彷彿跟當地有著更緊密相連，「加小菲愛碎碎唸」就在《旅遊超爽的！》分享實地走訪心得。

▲男女主人選在綠意盎然的雙峰山下，築起一間玻璃屋草堂。

談到店家的起源，也有一段故事可分享。老闆夫婦在921大地震後，因自有宮廟的瑤池西王母指示要搬家，而從台中沙鹿遷居到苗栗銅鑼，從鬧區頓時來到郊區，朋友們都嚇了一跳，怎麼會搬到鳥不拉屎的地方？但喜歡安靜的兩夫妻卻能很快地適應，甘之如飴享受現在的生活。

▲從鬧區頓時搬來郊區，兩夫妻卻能很快地適應，甘之如飴享受現在的生活。（圖／翻攝自雙峰草堂粉專）

原本從事地方特色產業輔導的老闆，總會和朋友提到在銅鑼找不到咖啡廳可以喝下午茶、聊天，於是在山中開間咖啡廳的夢想也一直常駐心頭。於是，跟日本烘焙職人學習銅鑼燒作法，決定要開間以銅鑼燒為主軸的咖啡廳，搭配在地杭菊茶，提供紅豆銅鑼燒、銅鑼燒紅豆鬆餅、自家醃製的梅子和當地盛的花茶、咖啡等。

▲老闆過著與世無爭的山居生活，也提供民眾放空嚐美食的好去處。

「加小菲愛碎碎唸」表示，步入店家前，會先被精心打造的小花園吸引，推開門，淡淡麵糊香氣瀰漫整座空間，點了份銅鑼燒後，老闆娘熟練的身手將麵糊一一倒入鐵盤，再烙印上雙峰草堂的LOGO，相當有文青質感。

▲銅鑼燒烙印上雙峰草堂的LOGO，相當有文青質感。

熱騰騰銅鑼燒端上桌，一口咬下軟中帶Q，夾進高雄大寮的紅豆內餡，再配當季盛產的銅鑼草莓，酸中帶甜不膩口，配上銅鑼在地杭菊茶，蔓延而來說不出的戀愛般滋味，銅鑼燒固定口味有紅豆、菊祥如芋、奇異地瓜三種，都是40元；茶和咖啡範圍約在120至160元。

▲銅鑼燒夾進高雄大寮的紅豆內餡，再配當季盛產的銅鑼草莓。

老闆表示，銅鑼燒使用的紅豆是來自高雄大寮磚子窯的履歷紅豆，芋頭是苗栗公館，蕃薯分別是台中市大肚山或後龍，雞蛋則是銅鑼在地喜鵲牧場的雞蛋，杭菊則跟在地的農民購買，一樣是農藥殘餘檢測零檢出的杭菊。其他飲品部分，紅茶是跟魚池鄉茶農直接購買，可可也是進屏東內埔的可可磚，品質無需擔心。

▲木頭與玻璃蓋成的草堂，四周被花花草草圍繞，陽光灑落屋內時更是迷人。（圖／翻攝自雙峰草堂粉專，下圖同）

木頭與玻璃蓋成的草堂，四周被花花草草圍繞，陽光灑落屋內時更是迷人，店內大約只有3桌，也可外帶，1月中旬之後會提供銅鑼燒宅配服務。

▲草堂就在雙峰山登山步道入口，悠哉享用完下午茶，從這可以走雙峰山稜線一直到三義。

草堂就在雙峰山登山步道入口，悠哉享用完下午茶，從這可以走雙峰山稜線一直到三義。但是，老闆建議一般遊客大概花個30分鐘走到山上涼亭即可，那裡展望風景就很不錯。在綠意盎然的雙峰山下，老闆夫婦築起一間玻璃屋草堂，過著與世無爭的山居生活，同時也提供民眾放空嚐美食的新去處。

苗栗銅鑼雙峰草堂

地址：苗栗縣銅鑼鄉雙峰路86-1號

營業時間： 週一、四、五14:00-20:00、週六10:00-20:00、週日 10:00-18:00（週二、三公休）

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