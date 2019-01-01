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古坑打卡點升級2.0版本！「米奇、時鐘、湖中船」首亮相

點評：超夢幻的！！
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▲古坑珍‧粉紅城堡 水漾森林敎堂新造景。（圖／翻攝自古坑珍‧粉紅城堡 水漾森林敎堂粉專）

▲古坑珍‧粉紅城堡去年底公佈最新造景。（圖／翻攝自古坑珍‧粉紅城堡 水漾森林敎堂粉專，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

以粉紅水上教堂打響名號的「古坑珍‧粉紅城堡」，去年底於官方粉專公佈最新造景，包含時鐘、米奇等池中綠地，還有520樹教堂等全部剛完工，整座園區儼然升級為愛情聖地2.0版本，讓少女粉紅泡泡冒不停！

▲古坑珍‧粉紅城堡 水漾森林敎堂新造景。（圖／翻攝自古坑珍‧粉紅城堡 水漾森林敎堂粉專）

▲草皮水池上刻劃出米奇、時鐘、I LOVE U字樣，能行走於造景之間拍個過癮。

繼迷霧彩虹橋步道推出後，現在園區最新的造景亮相！圍繞愛情為主軸，將草皮水池上刻劃出米奇、時鐘、I LOVE U字樣，並在蜿蜒小河中放上黃紅相間的小船和彩色LOVE裝置，旅客能行走於造景之間，拍個過癮。一旁更設置粉紅色觀景台，可由上往下眺望全區風景，曝光後勢必成為最新打卡點。

▲古坑珍‧粉紅城堡 水漾森林敎堂新造景。（圖／翻攝自古坑珍‧粉紅城堡 水漾森林敎堂粉專）

▲園區表示，整體大約花了一個月的時間規劃、設計到建設完成。

園區表示，剛完成的造景是以愛為名，有為愛啓程、這一站幸福、到處遇到愛等主題，處處洋溢戀愛的氛圍，整體大約花了一個月的時間規劃、設計到完工，十分有效率，可以感受到老闆夫婦的巧思和用心經營。

▲古坑珍‧粉紅城堡 水漾森林敎堂新造景。（圖／翻攝自古坑珍‧粉紅城堡 水漾森林敎堂粉專）

▲古坑珍‧粉紅城堡處處都好拍，光賞景就會動了想婚的念頭。

此外，園區後方也擴建不少新造景，像是大鳥籠、520樹教堂，同樣延續粉紅元素，一旁還有樹木、鞦韆及風車相伴，讓手上的相機停不下來，順著路走，則會到先前很夯的迷霧森林彩虹步道、粉紅愛心鎖、夢幻玫瑰花牆、彩虹椅等，光是拍照賞景就想婚了。

▲古坑珍‧粉紅城堡 水漾森林敎堂新造景。（圖／翻攝自古坑珍‧粉紅城堡 水漾森林敎堂粉專）

▲▼園區擴建不少新造景。

▲古坑珍‧粉紅城堡 水漾森林敎堂新造景。（圖／翻攝自古坑珍‧粉紅城堡 水漾森林敎堂粉專）

入口處的雙排落羽松也陸續開始轉紅，映襯一旁水上教堂，宛如童話場景般不真實，園區的造景並不是一成不變，而是隨時有增減，讓造訪的旅客每次都有不同驚喜，計劃來雲林玩的民眾，不妨把最新打卡點納入口袋名單。

▲古坑珍‧粉紅城堡 水漾森林敎堂新造景。（圖／翻攝自古坑珍‧粉紅城堡 水漾森林敎堂粉專）

▲入口處的雙排落羽松也陸續開始轉紅，映襯一旁水上教堂，宛如童話場景般不真實。

古坑珍‧粉紅城堡 水漾森林敎堂
地址：雲林縣古坑鄉湳仔村湳仔路49號
營業時間：10:00 -18:00（周二、三公休）
粉絲團

關鍵字： 雲林旅遊 古坑旅遊 古坑珍‧粉紅城堡 古坑珍‧粉紅城堡 水漾森林敎堂

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