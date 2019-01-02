ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

好像身在歐洲油畫中！「落羽松依傍湖畔」北市名勝旁就有

點評：有來故宮可別忘了順遊一下
ETtoday旅遊雲

▲原住民文化主題公園。（圖／IG@annisannann提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲不用舟車勞頓，北市就有落羽松秘境！（圖／IG@annisannann提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者彭懷玉／綜合報導

不用舟車勞頓尋覓，北市就有落羽松秘境！故宮博物院對面的原住民公園落羽松於近日轉紅，整排約20棵落羽松逐漸變色，落羽松枝頭染上點點紅暈，漸層出冬季色彩，輝映著翠綠湖水，陰雨天猶如一幅潑墨畫；天氣好時，飽和色彩則像身在歐洲油畫中。

▲原住民文化主題公園。（圖／IG@annisannann提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲前方是湖水，後方則依傍層層山巒，現在由綠轉紅約3-4成，預估月底能見到全紅的景象。

從國立故宮博物院出來後，穿越至善園，步行約2分鐘，即可來到原住民文化主題公園。園區除了一整排台灣各族原住民石雕像、原住民文化藝術裝置，也種植了20棵落羽松，前方是湖水，後方則依傍層層山巒，現在由綠轉紅約3-4成，預估月底能見到全紅的景象。

▲原住民文化主題公園。（圖／IG@annisannann提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲整排的落羽松沿湖岸矗立，與木棧道、涼亭及山林作背景。

整排的落羽松沿湖岸矗立，與木棧道、涼亭及山林作背景，是最好的取景角度，參觀完故宮，不妨到原民公園沿湖漫遊一下，欣賞色彩繽紛的落羽松。不用刻意尋找，就能發現秋冬季專屬的美景確幸。

▲原住民文化主題公園。（圖／IG@annisannann提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲參觀完故宮，不妨到原民公園沿湖漫遊一下，欣賞色彩繽紛的落羽松。

原住民文化主題公園
地址：台北市士林區至善路二段221號（故宮博物館旁）
門票：免費
開放時間：24小時

關鍵字： 台北市旅遊 落羽松 落羽松林 原住民文化主題公園

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

貓生是黑白的...虎斑眼神死　打開罐頭秒燃起求生意志

推薦閱讀

古坑打卡點升級2.0版本！「米奇、時鐘、湖中船」首亮相

苗栗大湖60↑草莓園開放採果！「產量最高前10家」公佈

苗栗大湖60↑草莓園開放採果！「產量最高前10家」公佈

連假倒數苗栗採草莓！「5條順遊路線攻略懶人包」任你玩

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

最美燒肉餐廳！碳佐麻里時代店開幕

日本1/7起開收280元「出國稅」

中壢「泰國流水蝦」吃到飽試營運

香港老字號「蘭芳園絲襪奶茶」登台

桃園6大新開景點

雲林遊落羽松林、粉紅小橋、玫瑰莊園

台中丼飯2大隻魷魚鋪滿碗公超級狂

古坑IG熱點升級2.0！米奇造景首亮相

老牌山東水餃炸餃子、燒雞必點

2019澎湖海上花火節時間表出爐

熱門行程

最新新聞更多

山中玻璃屋新開！有「草莓銅鑼燒」

日本凪推減醣50%的營養拉麵

首波梅花在這！南投2處「梅花海」

來唯美小樽運河　朝聖LeTAO本店

「落羽松依傍湖景」北市名勝旁就有

服飾品牌NuHi 女孩開咖啡館！

冬季旅展土耳其11日4萬有找

鬍鬚張滷肉飯買一送一還有二天

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366