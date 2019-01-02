好像身在歐洲油畫中！「落羽松依傍湖畔」北市名勝旁就有

點評：有來故宮可別忘了順遊一下

▲不用舟車勞頓，北市就有落羽松秘境！（圖／IG@annisannann提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者彭懷玉／綜合報導



不用舟車勞頓尋覓，北市就有落羽松秘境！故宮博物院對面的原住民公園落羽松於近日轉紅，整排約20棵落羽松逐漸變色，落羽松枝頭染上點點紅暈，漸層出冬季色彩，輝映著翠綠湖水，陰雨天猶如一幅潑墨畫；天氣好時，飽和色彩則像身在歐洲油畫中。

▲前方是湖水，後方則依傍層層山巒，現在由綠轉紅約3-4成，預估月底能見到全紅的景象。

從國立故宮博物院出來後，穿越至善園，步行約2分鐘，即可來到原住民文化主題公園。園區除了一整排台灣各族原住民石雕像、原住民文化藝術裝置，也種植了20棵落羽松，前方是湖水，後方則依傍層層山巒，現在由綠轉紅約3-4成，預估月底能見到全紅的景象。

▲整排的落羽松沿湖岸矗立，與木棧道、涼亭及山林作背景。

整排的落羽松沿湖岸矗立，與木棧道、涼亭及山林作背景，是最好的取景角度，參觀完故宮，不妨到原民公園沿湖漫遊一下，欣賞色彩繽紛的落羽松。不用刻意尋找，就能發現秋冬季專屬的美景確幸。

▲參觀完故宮，不妨到原民公園沿湖漫遊一下，欣賞色彩繽紛的落羽松。

原住民文化主題公園

地址：台北市士林區至善路二段221號（故宮博物館旁）

門票：免費

開放時間：24小時