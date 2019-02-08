睡不著的夜來這喝杯！嚴選北市「5間夜貓咖啡館」撫慰身心

▲左先生咖啡。（圖／IG@andrewchen0103提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者彭懷玉／綜合報導

咖啡是你的精神慰藉嗎？許多靠靈感創作的人每天至少一杯咖啡才能啟動大腦，對於這群嗜咖如命的遊牧民族，尤其到深夜才會靈感大爆發，《ETtoday新聞雲》整理出台北市5家營業過午夜12點的咖啡館，即使不是文青咖，想一人靜一靜放空，也歡迎來這些深夜咖啡館窩著吧。

1.左先生咖啡

民生社區的左先生咖啡Dousun Cafe'從2012年就有了，昏黃的燈光、木頭陳設和陳年古董，迷你的空間經常座無虛席，咖啡品項多元而專業，也有茶類和甜點，點咖啡會附上人生箴言紙條，不只餵飽飢渴的胃也能一併填滿心靈，像來到老朋友家喝咖啡ㄧ樣親切。

地址：台北市延壽街139 號

營業時間：14:30 -3:00（二、三店休，平日不限時）

電話：02-27602992

▲Remember Me_記得我．Café。（圖／翻攝自Remember Me粉絲專頁）

2. Remember Me_記得我．Café

還沒進到店門，一盆盆綠色植栽與紅色磚牆，創造出綠意空間，讓人忍不住多拍幾張。除了是咖啡廳這裡也是藝文場所，每週一、三、六、日僅需消費一杯飲品，便可享受2小時的駐唱表演，沒有入場費跟服務費，讓人舒服徜徉在此般夜色。文青魂的店家，在抽屜提供空白畫冊、素描筆和色鉛筆，可以隨性彩繪，即使獨自前往也能享有寧靜自在。



地址：台北市松山區南京東路四段133巷4弄16號

電話：02-25471517

營業時間：週日、週一12:00~22:00，週二至週六12:00~02:00，平日不限時，假日用餐限時3小時

▲暗角咖啡。（圖／本報資料照）

3. 暗角咖啡

「這城市總是無眠，我們只希望提供一個棲身的角落。」暗角咖啡不接待超過4人的團體客，營業到凌晨四點是文青夜貓的聚集地，店內空間不大，除了招牌維也納咖啡細緻誘人，還有提供深夜食堂裡出現過的「貓飯」，深夜裡能夠吃到一碗貓飯，彷彿真的來到深夜食堂。

地址：台北市中正區廈門街1號

電話：02-2351-9907

營業時間：14:00-04:00

▲COSTUMICE CAFE 。（圖／翻攝至COSTUMICE CAFE 粉絲專頁）

4.COSTUMICE CAFE

位於東區巷弄的Costumice Café，就像一座遠離塵囂的世外桃源，店內裝潢採混搭風，水泥砌牆配上法式鄉村風設計，看似衝突卻營造出質樸的氛圍，顯得格調而合拍。白天是氣質清新咖啡廳，晚上搖身一變成優雅Lounge bar，每個座位都有不同味道，深夜睡不著，找朋友小酌一杯聊到凌晨都不是問題！

▲COSTUMICE CAFE（圖／網友hohooo322_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

地址：台北市忠孝東路四段223巷71弄6號1樓

電話：02-2711-8086

營業時間：週一至週四、日 12:00-0:00，週五-週六12:00-1:00

▲台北市路上撿到一隻貓。（圖／周花花提供）



5.路上撿到一隻貓

文藝氣息的溫州街上，一間充滿個人特色的咖啡館不走規矩這套，黑板上潦草寫著菜單品項，每張桌椅都不相同，有沙發、木椅，還有一隻呼應店名的貓咪，懶洋洋在店內晃來晃去。店內擺放各式書籍、漫畫供取閱，足以打發無聊的深夜時光。



地址：台北市大安區溫州街49巷2號

電話：02 2364 2263

營業時間：週一-週日13:00-03:00