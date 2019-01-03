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這張新春食神卡2萬元有找　可在彩匯自助餐從初一吃到初六

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▲這張新春食神卡2萬元有找　可在彩匯自助餐初一吃到初六。（圖／記者黃士原攝）
▲這張新春食神卡2萬元有找，可在彩匯自助餐初一吃到初六。（圖／美福大飯店提供，以下同）

記者黃士原／台北報導

只要一張卡就可以自助餐從早吃到晚，而且可以連吃6天！美福大飯店的彩匯自助餐廳在2019金豬年節推出「新春食神卡」，於2月5日(大年初一)至2月10日(大年初六)新春期間，從早餐、午餐、下午茶到晚餐共四個餐期都可使用，每餐期可供一位用餐，用餐總價值35,244元，新春優惠價每張19,999元，約57折優惠。

這張新春食神卡可以到彩匯享用自助早餐、午/晚餐及下午餐，但每餐期限使用一次，每次用餐均需出示卡片，在2月5日(大年初一)至2月10日(大年初六)期間都可以使用，如果每天都用滿4次，等於可以吃上24次的彩匯自助餐，不過普通人應該沒辦法一天4餐都在吃飽餐廳用餐。但因為卡片為不記名，飯店似乎也默許大家合資一起用。

▲這張新春食神卡2萬元有找　可在彩匯自助餐初一吃到初六。（圖／美福大飯店提供）
▲台北美福大飯店彩匯自助餐廳的避風塘炒蟹、蒜香羊肋排、豉汁蒸生蠔。

▲這張新春食神卡2萬元有找　可在彩匯自助餐初一吃到初六。（圖／美福大飯店提供）
▲台北美福大飯店彩匯自助餐廳的鱈場蟹海鮮湯。

▲這張新春食神卡2萬元有找　可在彩匯自助餐初一吃到初六。（圖／美福大飯店提供）
▲韓式烤肉。

彩匯活力自助早餐提供有高纖多健康的蔬食料理、點心房自製的丹麥麵包、可頌、小貝果等近10餘款的甜、鹹麵包等，也有台灣味的「傳統手握飯糰」及台式刈包。自助午、晚餐，有「鮭魚親子丼」無限供應、鮭魚生魚片，日式壽喜燒區則有師傅為賓客現涮澳洲9+和牛肉片，現烤料理區則推出韓式風味料理，現煮麵食區提供了美福招牌牛肉麵、餛飩麵或台灣擔仔麵，現煮湯品區則有鱈場蟹海鮮湯，現切肉品區於午餐時段提供有美國Prime爐烤牛排，晚餐時段供應現切戰斧牛排。

除了一般餐檯，每位另提供有精緻位上主菜一份，有「美福精選帶骨牛肋排佐香烤大蒜」、「龍蝦身襯北極真鱈佐青蒜奶油醬汁」及精品級「香煎極上A5日本和牛」。

關鍵字： 美食快訊 彩匯 美福大飯店

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